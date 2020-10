Bordet visitó el laboratorio entrerriano que investiga el primer tratamiento contra el coronavirus en el país

"Resulta muy importante que un laboratorio entrerriano, como en este caso Domínguez Lab, esté trabajando en innovación en tecnología en medio de una pandemia, para encontrar soluciones que miles de ciudadanos están esperando en el país y millones en todo el mundo", dijo el mandatario durante su visita.



Lo que se desarrolla en Domíngez Lab se trata de la última fase de investigación por parte de investigadores entrerrianos del primer potencial tratamiento para el Covid-19, desarrollado por Inmunova S.A (dueña del producto biotecnológico) en Argentina, con la llegada de tecnología de última generación de Siemens de Alemania a Paraná.



En su recorrida, el mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adan Bahl; y el ministro de Producción, Juan Jose Bahillo.



En la oportunidad, Bordet destacó que "esto habla a las claras del desarrollo que se viene dando en la industria en este sentido, porque no es la primera vez que estamos en Dominguez Lab, hemos estado en otras oportunidades, pero específicamente atendiendo la pandemia hoy es de suma importancia el hecho de poder tener en Entre Ríos esta iniciativa, generando expectativas y trabajando para amortiguar los efectos de esta pandemia, sobre la cual hoy no tenemos certeza”, señaló.



Y agregó: “Son muchas más las dudas que las certezas, pero desde la ciencia y el avance en la tecnología se viene trabajando sostenidamente para poder llegar a mitigar los efectos que hoy estamos teniendo de la pandemia".



Según señaló el mandatario, "para quienes tenemos funciones de gobierno resulta muy auspicioso que podamos estar trabajando y pensando en soluciones de fondo a la pandemia. El día a día nos obliga a tomar decisiones instantáneas, inmediatas, para ir mitigando los efectos de la pandemia, pero nos llena de esperanza y expectativa que haya grupos de empresas, laboratorios, científicos, que están pensando en soluciones de fondo, que no sólo van a tener que ver con la pandemia actual, sino también con cualquier otro tipo de virus”.



“Esto es imprescindible para nuestras sociedades, por eso valoro mucho el trabajo que están desarrollando los distintos laboratorios en la Argentina, la investigación, el conocimiento transferido en tecnología y que aquí en la ciudad de Paraná puedan estar trabajando con tecnología de punta y con los mejores recursos humanos para poder tener soluciones inmunológicas definitivas", subrayó.



Bordet hizo notar que "no es la primera vez que trabajamos en conjunto con Dominguez Lab o con otros laboratorios en la provincia, porque entendemos que la cooperación es la base para poder superar los desafíos que hoy nos está planteando esta pandemia”.



Por último, agradeció al laboratorio por “su compromiso, por su tarea permanente y renovamos de nuestra parte la firme vocación y voluntad de trabajar desde el conjunto para ir solucionando problemas como este y como otros que aquejan a la sociedad y que son también los desafíos que nos plantea este siglo XXI y el futuro que va a venir”.



• Un orgullo para Paraná



Por su parte el intendente de Paraná, Adán Bahl, felicitó al laboratorio y valoró el trabajo: “Es una noticia que nos llena de esperanza y que habla del esfuerzo, del compromiso y de la seriedad con la que se trabaja en Dominguez Lab”. Y agregó: “Es un gran orgullo que este medicamento se desarrolle en Paraná. Es algo muy importante para la salud del país, pero que también puede tener un impacto beneficioso en todo el mundo. Y se gestó acá, en nuestra ciudad y gracias a que una empresa decidió apostar al conocimiento, a la innovación y al desarrollo, alcanzando estándares internacionales de calidad”.



Bahl definió a Paraná como una ciudad del conocimiento y afirmó: “En nuestra ciudad existe un caudal científico y tecnológico muy importante que sienta las bases para este tipo de desarrollos. Tenemos el potencial para generar acciones que nos ubiquen en el radar del mundo. Estamos trabajando en una visión estratégica de Paraná, que nos permita integrar esos elementos, apostando a la innovación, a la investigación, al conocimiento, al trabajo, porque así es como se transforma una ciudad”.



Por último, resaltó que el compromiso del municipio con este tipo de iniciativas “porque entendemos que son multiplicadoras de beneficios hacia la comunidad, con capacidad de generar trabajos de calidad y de estimular otros emprendimientos, sobre todo entre los jóvenes, al ver que sus proyectos pueden prosperar”.



• Detalles de la prueba



Por su parte, el director general de Domínguez Lab, Mario Domínguez, precisó que “el estudio está hecho en 242 pacientes, de 20 nosocomios de la ciudad y provincia de Buenos Aires, todos con enfermedades leves y severas. A la mitad de los pacientes se los medicó y a la otra mitad se le dio un placebo para controlar el estudio; y en función de los resultados que se obtengan, tanto de los datos clínicos como del laboratorio que se miden hoy, el medicamento va a demostrar si es eficaz o no".



El científico señaló que lo que se busca a través de la tecnología en el laboratorio es superar el tratamiento con plasma de recuperados, porque "de esta manera con un medicamento estaríamos reemplazando la necesidad del donante; la ventaja del caballo como de los camélidos, es que tienen un sistema hiperinmune muy alto y la potencia de la respuesta siempre es más que en el humano, entonces nos permite tener una terapia que llegue a un vial (recipiente para contener medicamentos); no necesitamos el donante y por lo tanto el vial puede viajar a cualquier parte del mundo, del país; y que la terapia le llegue al paciente, no necesitamos que el paciente esté al lado del tratamiento”.



Sobre el estudio en particular, detalló que “en Paraná y en nuestra provincia vamos a medir tres tipos de indicadores para poder ver si este medicamento que desarrolla Inmunova tiene la eficacia y la seguridad que requieren los productos farmacéuticos. Estamos en las últimas fases de investigación, es un trabajo muy arduo y mancomunado con varias empresas extranjeras y la mayoría nacionales”.



“Por un lado, vamos a medir la evolución del medicamento, que es de origen biotecnológico, es un anticuerpo, una terapia de inmunización pasiva, vamos a seguir la evolución del medicamento en el organismo; por otro lado, vamos a medir cómo estos pacientes que participaron en el ensayo han desarrollado los anticuerpos; y por último, un estudio de farmacodinamia, que son los marcadores bilógicos que muestran el avance o no de la enfermedad”, explicó.



Finalmente, Domínguez señaló que este “es un estudio en el que nosotros no sabemos qué pacientes han sido tratados y quienes no y toda esa información va a permitir que con nuestros resultados, más los datos clínicos, el laboratorio concluya si el estudio es eficaz y seguro y si así lo entiende la autoridad sanitaria".



En la fecha llegaron los primeros 80 casos, de los 242 que serán analizados por el laboratorio. Durante la visita, las autoridades recorrieron las nuevas capacidades que ofrece la empresa y pudieron interiorizarse de cómo están trabajando los investigadores locales, junto a Inmunova, para combatir la pandemia del Covid 19.



Cabe señalar que es muy relevante lo que se está haciendo en Entre Ríos, dado que si todo se desarrolla según lo esperado y los resultados son satisfactorios, se podría estar en presencia del primer medicamento desarrollado íntegramente en Argentina para tratar el Covid 19.



Los tratamientos paliativos experimentales y de antigua data con los que se cuenta son, entre otros, la posibilidad de donación de plasma de pacientes recuperados; sin embargo, este avance tecnológico permitiría suplantar las donaciones de plasma de convalecientes, medicando de manera precisa y estandarizada a los pacientes en un medicamento inyectable bajo el mismo concepto de inmunización pasiva. Se produce en cantidades altas gracias a la capacidad del caballo. Las dosis son exactas de anticuerpos, evitaría también la participación de los donantes que son necesarios para el tratamiento de convalecientes.



Si los resultados son positivos, el suero desarrollado por Inmunova podría fabricarse a gran escala y transformarse en el primer medicamento argentino para enfrentar la pandemia.



Con este tratamiento se podría aliviar no solo la sintomatología de la enfermedad, sino también se lograría disminuir el uso de oxígeno, la ocupación de camas de terapia intensiva, reducir la mortalidad y con todo esto empezar pensar una nueva normalidad hasta que se complemente con la llegada de la vacuna.



Participan en el estudio el centro de investigación Dominguez Lab, junto a AnlisMalbran, Fundación Leloir, Laboratorios Biológicos Argentinos, universidades nacionales y empresas extranjeras como Siemens se suman y colaboran con el desarrollo de Inmunova S.A. Esta es una industria farmacéutica nacional, incubada en el sector científico tecnológico argentino, el cual se encuentra en las últimas fases del estudio aprobado por Anmat que permitiría contar con el primer medicamento argentino contra el Covid 19.



En paralelo a todo esto, Dominguez Lab inaugura un nuevo laboratorio, donde está incorporada la tecnología que recibieron de la empresa alemana Siemens Healthineers, con la cual se mide la respuesta de los pacientes. (APFDigital)