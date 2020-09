Sauce de Luna: La zonal de arquitectura Federal tomó intervención en las obras de la escuela NINA Nº 39

Se dio en el marco de avanzar con los expedientes y tareas de refacción previstas para dicha institución educativa. Luego de hacer el relevamiento en obra, el Jefe de Arquitectura visitó los estudios de Fm Ciudad 92.3 Sauce de Luna y dialogó con Liliana Hermoso en el programa radial “Informando a mi gente”, allí Pérez expresó a la audiencia que en esta oportunidad justamente hoy, estamos dando inicio a una pequeña obra de una intervención general que se va hacer en la escuela Nº 39 en esta ocasión de reparaciones en el sector del edifico de jardín, en la losa principal del salón de actos, las galerías de comunicación y otra intervención en lo que era antiguamente la casa del directivo en la que actualmente funcionan dos aulas. Por otra parte el Jefe de la zonal de arquitectura destacó el agrado con que se ha movilizado el equipo directivo de la escuela y por motu propio se está queriendo reacondicionar la cocina, así que vengo de interiorizarme con el equipo directivo, de las intenciones de ellos y digo con gran agrado porque yo que vengo de la educación, estuve treinta dos años trabajando en la misma, me parece muy bien y es agradable que la comunidad educativa participe de todos estos hechos. Así que nos comprometimos a dar una mano desde la gestión para que se lleven a cabo todas estas remodelaciones que se pretenden hacer en la cocina. De todas maneras quiero comentarle a la sociedad que hay un expediente iniciado para hacer el salón-comedor y cocina de este edificio, ocurre que es una obra bastante generosa que si dios quiere va entrar en el presupuesto plurianual 2021-2023. Pérez remarcó que la gestión lleva adelante en materia educativa una restructuración de diez escuelas en todo el departamento, la mayoría de ellas son en zonas rurales y que en este momento están quedando para intervenir solo dos, que son la Escuela Nº 30 cercana C. Bernardi y la Escuela Nº 39 de acá de Sauce de Luna que comenzamos hoy con las tareas. El resto están todas terminadas, y estamos comenzando a hacer elevamientos para intervenir las que sean necesarias para el año próximo. Eso respecto a educación, pero en realidad la zonal de arquitectura no solamente interviene en educación sino también en edificios que tienen que ver con salud, en los cuales por este tema de la pandemia se han realizado obras tanto en centros de salud como el propio hospital Urquiza de Federal. En esta última realizamos dos intervenciones por este tema de la pandemia, y el centro de Salud de Nueva Vizcaya y El Cimarrón, estas son obras que intervenimos directamente, que las gestionamos nosotros. Pero también estamos llevando adelante desde la zona, obras que son de índole provincial en las cuales tenemos la inspección de las mismas. Son de público conocimiento, como la residencia socio-educativa para residentes del COPNAF, que es una obra muy importante, que fue un anhelo de nuestra Senadora desde que ocupó el cargo y gracias a dios está avanzando dentro de los tiempos estipulados que para diciembre será inaugurada. Otra de las obras que se está avanzando donde se remodeló el ex -hospital Urquiza, que pasará a ser el Centro Cívico, en el cual el Registro de la Propiedad ya está trabajando en dicho edificio, también ya trasladamos la Zonal de Arquitectura del Dpto., próximo a trasladarse está Dirección Departamental de Escuelas, y tránsito Municipal, posiblemente quede la Delegación de Trabajo y Ater que necesitan unas instalaciones especiales referentes a la fibra óptica por lo cual se demorarán unos quince o veinte días más en los cuales ya estaremos recibiendo la obra en su totalidad. En cuanto a salud que tiene que ver con el Hospital Crispín Velázquez de Sauce de Luna, Pérez deslizó que necesita una intervención para mejoramiento, pero lo que ocurre que los montos que se manejan por emergencia son montos que no alcanzan a cubrir las necesidades, lo mimos ocurre con el centro de salud de C. Bernardi en la cual tenemos obras de emergencias iniciadas desde el año pasado y siempre estamos en la disyuntiva entre que nos alcanza y no nos alcanza, pero se encuentra más avanzado que las solicitudes que tenemos de Sauce de Luna que posiblemente salga antes de fin de año. El viernes pasado justamente hemos mandado las intervenciones requeridas para el Hospital de Sauce de Luna para obtener la evaluación por parte de los técnicos de la provincia y que se hagan las reservas de fondos. Ante la consulta de la locutora de la falta de viviendas en Sauce de Luna, y no así en Federal y C. Bernardi, Pérez hizo hincapié en que pasa por el énfasis que le ponen a la gestión cada municipio y la prueba está en que cuando nosotros hemos tenido demandas en las que nos compete intervenir que muchas veces condicionados por los montos, en el momento que se ha necesitado lo hemos hecho y en eso nuestra Senadora tiene una capacidad muy especial y las cosas se consiguen. Pérez destacó la exigencia y la insistencia con la que lleva adelante la gestión la Senadora Miranda, todos quienes trabajamos a su lado sabemos por qué está permanentemente gestionando. Me siento muy acompañado, ya que siempre estuvo dando respuesta a los pedidos que le trasmitimos, por eso digo que el problema de la vivienda viene por la falta de gestión o énfasis que se le pone desde el municipio. Yo hace un rato te hablaba de diez escuelas, que parece que fuese poco, pero es una inversión que a la provincia le demanda Ocho Millones de Pesos, en las cuales a su vez generamos mano de obra a cuarenta y cinco personas con cada contratista y esto es solamente con intervenciones de emergencia. En el departamento haciendo números, que por ahí evito hablar de números por qué no caen bien a la gente, pero durante la gestión de la Senadora llevamos invertidos más de CINCUENTA MILLONES DE PESOS y no es poca cosa, por eso insisto que todo esto pasa por el tema de la gestión . Por mi parte y el de todos mis compañeros de la zonal vamos a trabajar incansablemente para que el anhelado proyecto de la cocina-comedor de la Escuela Nº 39 cuyo expediente ya está iniciado que fue uno de los primeros en los que trabajó la Senadora Nancy Miranda y que hoy ronda los ONCE MILLONES Y MEDIO DE PESOS y vamos hacer lo posible para que salga en el 2021 y de esta manera aliviar la tarea del personal de cocina y todo el alumnado. En cuanto al tema de que se inunda la escuela, en la intervención que estamos iniciando hoy justamente vamos a tratar de darle solución a ese tema, lo que ocurre es que tenemos desagües pluviales en esa escuela y resulta que se hicieron cordones cuneta posterior a todo esto y quedó más alto y ese es el inconveniente. Los desagües pluviales del edificio quedaron por debajo del nivel del cordón cuneta. (PORTAL SAUCE DE LUNA )





COMPARTIR: Relacionadas: REGIONALES REGIONALES REGIONALES REGIONALES