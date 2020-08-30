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  DEPORTES  30 de agosto de 2020
FALLECIÓ “MOROCHO” TERRA
FEDERAL ESTA TRISTE. EN EL DÍA DE HOY 30-08-20 FIESTA DE NUESTRA PATRONA SANTA ROSA DE LIMA, NOS HA DEJADO VÍCTOR ANÍBAL “MOROCHO” TERRA.

QUIEN ALGUNA VEZ FUERA NOMBRADO “PADRE DEL ATLETISMO FEDERALENSE” FUE UN HOMBRE, QUE MIENTRAS “VIVIÓ” ENTRE NOSOTROS, ESTUVO COMPROMETIDO CON TODA LA ACTIVIDAD, DEPORTIVA, CULTURAL, SOCIAL Y POLÍTICA DE FEDERAL.

SE DESEMPEÑO COMO PRECEPTOR Y LUEGO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO –ETAPA EN QUE COMENZÓ CON LA ACTIVIDAD DEL ATLETISMO, QUE PRODUJO UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LAS PRACTICAS DEPORTIVAS DE NUESTRO MEDIO, PRESIDENTE DE LA LIGA FEDERALENSE DE FÙTBOL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL FESTIVAL DEL CHAMAME, INICIADOR DE LAS BAILANTAS CHAMECERAS EN EL PREDIO DEL EX BARRIO MILITAR, COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD TRABAJO INCANSABLEMENTE PARA ADQUIRIR LOS TERRENOS DONDE LUEGO SE CONSTRUIRÍA EL POLIDEPORTIVO Y EL HOSPITAL URQUIZA.

EL DEVENIR DE LA VIDA, LO LLEVO A LA CIUDAD DE PARANA, DONDE SE DESEMPEÑO COMO COMERCIANTE Y OTRAS ACTIVIDADES. ALLÍ, LAMENTABLEMENTE, ENCONTRO LA MUERTE, MUY JÓVEN, CUANDO TODAVÍA TENÍA MUCHO PARA DAR.-

PROFESOR Y AMIGO DE LA VIDA Q.E.P.D.


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