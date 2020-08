.La medida trasciende a la ciudad de Gualeguaychú e involucra a localidades como Larroque, Urdinarrain, Pueblo General Belgrano, Aldea San Antonio, entre otras, hasta el 30 de agosto inclusive.

En su artículo 1°, el decreto presidencial difundido durante la noche de este miércoles desde Prensa y Comunicación Institucional de Gualeguaychú, establece "que el departamento de Gualeguaychú de la provincia de Entre Ríos se encontrará alcanzado por las disposiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) previstas en el Capítulo Dos del Decreto N° 677/20, a partir del dictado de la presente medida y hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive".



Esto cambia sustancialmente la situación para localidades que no se encuadran en la clasificación de "transmisión comunitaria sostenida del virus", informó R2820.



El decreto presidencial firmado minutos antes de las 22 del miércoles, abarca a todo el departamento Gualeguaychú. Todas sus localidades ingresarán hasta el 30 de agosto -una vez publicado en el Boletín Oficial- en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Las localidades son: Aldea San Antonio, Aldea San Juan, Enrique Carbó, Estación Escriña, Faustino M. Parera, General Almada, Gilbert, Gualeguaychú, Pueblo General Belgrano, Irazusta (incluyendo a Villa Eleonora), Larroque, Pastor Britos, Urdinarrain y Pueblo General Belgrano.



Cabe remarcar que la resolución ministerial difundida desde Provincia poco antes que el nuevo DNU, no establece el retroceso de fase para ninguna otra localidad del departamento que no sea la ciudad de Gualeguaychú.