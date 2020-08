Gualeguaychú fue declarada zona de transmisión comunitaria de coronavirus y vuelve a aislamiento

Este viernes se informó de una nueva clasificación epidemiológica en la ciudad de Gualeguaychú. Lo hicieron las autoridades municipales y provinciales en forma conjunta, a través de una conferencia virtual que se difundió por las redes sociales del Municipio.



En primer lugar, habló en intendente Martín Piaggio, quien aseguró que “desde julio” en la ciudad “empezaron a aparecer cada vez con más fuerza evidencias de la posible circulación comunitaria del virus”.



Remarcó que a estos últimos días los transitaron “con mucha preocupación en lo que significa el número de ocupación de camas, sobre todo de cuidados comunes, no las vinculadas a terapia intensiva”, apuntó. Y aseguró que “esto hace que en el plan de acción necesitemos tomar algunas definiciones con fuerza, para enfrentar la dinámica de la enfermedad”.



Por su parte, la ministra Velázquez sostuvo: “Necesitamos reforzar todo el trabajo, interjurisdiccionalmente”. Luego subrayó: “Nos encontraríamos ante una nueva fase. Tenemos que preservar a la comunidad no sólo de Gualeguaychú, sino a nivel provincial y nacional, alertando que todas las personas que transitan la ciudad están más expuestas a contraer el virus”.



En otro tramo de la conferencia, Piaggio informó que se avanzará “en una situación de aislamiento basado en la necesidad imperiosa de que el virus baje su incidencia”. En ese sentido agregó: “Queremos intentar disminuir la circulación de personas, y con esto descomprimir el sistema de salud, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo”.



El Intendente afirmó que las medidas se toman “con la única intención y fortaleza de defender a nuestro pueblo y que el impacto en la vida de las personas sea el menor posible”.



Por último señaló: “En las próximas horas, junto al Gobierno provincial y nacional, vamos a definir esta nueva situación para la ciudad hasta el 30 de agosto”.

La Vicegobernadora remarcó que “la prioridad sigue siendo la vida, la salud; en esta convicción hemos transitado este tiempo”.

Hizo hincapié en que “solo no se salva nadie” y en la importancia de actuar “desde la solidaridad y la cooperación”.



También apeló a “la responsabilidad de cada uno”. Al respecto subrayó: “Es importante que todos podamos comprender que desde nuestra actitud individual estamos impactando a el colectivo de nuestra sociedad. Por eso el cambio de clasificación, que tiene que ver con la convicción de que lo importante es seguir cuidando la vida”.



De la conferencia participaron además el director de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo; la secretaria de Salud de la provincia, Carina Reh; el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el director del Hospital Centenario y Secretario de Salud de la ciudad, Martín Roberto Piaggio; el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein. (APFDigital)





