Fernández: "Para Latinoamérica Argentina y México producirán la vacuna"

Según explicó el mandatario, la vacuna será fabricada en conjunto con México para ser entregadas “equitativamente entre los países que así lo demanden y a solicitud de los gobiernos de esos países”. “Queremos que Argentina no tenga que esperar y pueda acceder lo más rápido posible”, comenzó el jefe de Estado el anuncio. Y agregó: “Para nosotros es una gran alegría. En Argentina AstraZeneca eligió al laboratorio Masayans que será el productor del reactivo de la vacuna, es un reconocimiento a la calidad de los laboratorios argentinos. México será el encargado de envasar la vacuna y completar el proceso de producción”, consignó Infobae. “Quiero expresar mi satisfacción por esto porque pone a la Argentina en un lugar de tranquilidad, poder contar con la vacuna en tiempo oportuno y cantidad suficiente para cubrir la demanda en forma inmediata. Quiero hacer particular hincapié en el trabajo de AstraZeneca, que es de origen anglosueco que hace muchos años está en Argentina e hizo un acuerdo con Oxford para desarrollar esta vacuna”, expresó. También advirtió que el país accederá a la vacuna “a precios mucho más que razonables” y destacó que “eso es muy importante para América Latina porque todos los países podrán acceder a ella”. “Es una muy buena noticia de cómo pueden trabajar el sector privado y el público. Es una gran noticia que México y Argentina sean los puntos referenciales y podamos traer una solución al continente y esperemos empezar el proceso productivo cuanto antes”, completó. A su turno, el ministro de Salud, Ginés González García, mostró su alegría por el anuncio y detalló: “El acceso a la vacuna asegurado es que el precio es razonable. Estamos orgullosos porque no es fácil producir la materia prima de una vacuna de esta complejidad, entre que la vacuna termine su ciclo, que no está terminado, pero esta vacuna viene en la delantera en cuanto al momento de desarrollo clínico. Hay publicaciones que dicen que esta vacuna tiene una extraordinaria capacidad de inmunidad, 91% con una dosis y 100% con dos”. Sin embargo, advirtió: “No es ni la única negociación ni tal vez sea la única alternativa, se está haciendo una experiencia clínica con otro proveedor de manera de asegurarnos cuál es la más efectiva y cuándo podamos contar con esa”. Del mismo modo, destacó que “tener la capacidad de producción local es una muy buena noticia porque da seguridad de acceso a la vacuna en tiempo y forma” y adelantó que “antes de que terminen los estudios de fase experimental se va a empezar a producir” pero que “si la vacuna no fuera útil se pierde todo lo que se ha invertido en la producción”.





