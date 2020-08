El Presidente extendió la cuarentena y mencionó a Entre Ríos como una de las zonas donde “el virus empezó a irradiar”

El presidente Alberto Fernández pidió "mayor responsabilidad" y "más cuidado" a todos los argentinos al anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto para mitigar el contagio de coronavirus en el marco de la pandemia.



“No sabemos cómo prevenirla y cómo curarla y la única solución que encontrarnos es cuidarnos entre nosotros. El virus no busca, nosotros lo vamos a buscar. Y ese es el mayor problema que tenemos, la circulación nuestra. Esa es el mayor enemigo para poder superar esta pandemia. Sentimos que el problema se acota, y sentimos que no relajamos y ahí nos exponemos al mayor riesgo”, agregó.



En este marco, el primer mandatario habló de "responsabilidad penal" para quienes realicen encuentros clandestinos, atento a la principal preocupación de las autoridades sobre el nuevo foco de contagios, y convocó a los jóvenes de todo el país a continuar cuidándose y evitar la realización de eventos para reducir el riesgo ante la posibilidad de un contagio. “Les pido a todos que nos acompañen porque hoy los necesitamos más que nunca”, solicitó.



A su turno, Rodríguez Larreta afirmó que se mantiene el esquema de fases del "Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad", pero aseguró que las aperturas se mantendrán “si todos nos cuidamos”.



El Jefe de Gobierno porteño reconoció que se vive “un momento difícil” en la Ciudad. "El virus circula en todos los barrios", por lo que llamó a "ser muy cuidadosos y prudentes. El sábado a las 11 de la mañana Rodríguez Larreta brindará una conferencia de prensa sobre los detalles del aislamiento.



Por su parte Axel Kicillof ratificó la continuidad de la "cuarentena intermitente" en los municipios bonaerenses que integran el AMBA, publicó Ámbito.



El gobernador bonaerense destacó el "esfuerzo" realizado por "oficialismo y oposición" para trabajar de manera mancomunada. "No hay forma que nos hagan pelear en el AMBA", dijo al agradecer a Rodríguez Larreta.



"No traten de politizar la pandemia porque nosotros estamos demostrando que ese es el camino equivocado", sostuvo el gobernador bonaerense. Según pudo saber este medio, el funcionario no habrá conferencia de prensa durante este fin de semana. Serán el Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco y el ministro de Salud Daniel Gollán quienes el lunes, en la rueda de prensa habitual, se refieran a la extensión de la cuarentena.



Al finalizar su discurso en Olivos, el Presidente hizo una suerte de balance del encuentro y prometió que las reuniones entre los tres mandatarios se llevarán a cabo con una mayor frecuencia en los próximos días, para poder seguir de cerca el monitoreo de casos.



En este marco, Fernández reflexionó: "Hoy con Axel y Horacio estuvimos reunidos 61 minutos. Si tomamos en cuenta los datos de ayer en este ratito se contagiaron 268 argentinos y se murieron 4 argentinos. Eso es el coronavirus. No nos descuidemos". (APFDigital)