Rusia asegura que en dos semanas contará con la vacuna para el coronavirus

La vacuna será aplicada primero a los trabajadores de atención médica. «Los estadounidenses se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del Sputnik. Es lo mismo con esta vacuna. Rusia habrá llegado primero», comentó Kirill Dmitriev, director del fondo de riqueza soberana de Rusia a CNN, refiriéndose al exitoso lanzamiento en 1957 del primer satélite del mundo por la Unión Soviética. El fondo de riqueza soberana de Rusia financia la investigación de vacunas rusas. Según CNN, el país no publicó aún datos científicos sobre las pruebas por lo que aún no se puede verificar su efectividad. Son muchos los ensayos que se llevan adelante en gran parte del mundo para encontrar una cura al covid-19, y si bien algunas vacunas se encuentran en la tercera fase de las pruebas, la vacuna rusa aún no completó su segunda fase. Los desarrolladores planean completar esa fase antes del 3 de agosto y luego llevar a cabo la tercera fase de pruebas en paralelo con la vacunación de los trabajadores médicos. Los científicos rusos aseguran que la vacuna se desarrolló rápidamente porque es una versión modificada de una ya creada para luchar contra otras enfermedades. “Nuestros científicos se centraron no en ser los primeros sino en proteger a las personas”, dijo Dmitriev.





