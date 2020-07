Reserva de turnos para aquellos conductores que deban renovar licencia de conducir

En este sentido, quienes no fueron alcanzados por las prorrogas dispuestas tiempo atrás debido a la pandemia del Covid-19, y que al 16/6/2020 se les hayan caducado las licencias de conducir, deberán acercarse a la Oficina de Tránsito en el horario de 8.00 a 10.00, de lunes a viernes. Allí, los agentes de dicha área otorgarán los cupos para la renovación. Es preciso dejar en claro que desde la mitad del mes de junio no se han establecido nuevas prorrogas, razón por cual el segmento de la población que no haya sido alcanzada por algunas de las disposiciones previas, deberá proceder con la correspondiente renovación de la Licencia Nacional de Conducir.





