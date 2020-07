Causa Peajes: Procesaron al ex ministro Nicolás Dujovne

Dujovne fue procesado sin prisión preventiva por su participación en la renegociación de los contratos de los corredores viales, bajo la sospecha de haber favorecido a empresas que estaban vinculadas con la familia de Macri.

Por la misma causa, ya habían sido procesados el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, considerados por el juez Rodolfo Canicoba Corral como responsables de irregularidades en la extensión de la concesión de los peajes de Autopista del Oeste y Panamericana.