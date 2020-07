Alberto Fernández sobre la nueva cuarentena escalonada: "Vamos a estar ayudando a todos y todas"

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva extensión de las medidas del aislamiento social obligatorio desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto con aperturas parciales que serán distintas en las provincias más afectadas por la pandemia de coronavirus, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Chaco, Jujuy y Río Negro. “Vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo. Lo vamos a hacer escalonadamente”, remarcó sobre las nuevas decisiones. No obstante, aclaró que el panorama está sujeto a cambios, en línea con la dinámica del virus: "Si hay que volver atrás, volveremos atrás. Y si hay que ajustar, ajustaremos”, recalcó. “Todo lo que hicimos fue por la unidad que tuvimos”, resaltó el jefe de Estado durante una conferencia en la Quinta Presidencial de Olivos en la que hizo un balance de la situación que atraviesa el país por el coronavirus y le dio paso a los gobernadores que dieron detalles de las acciones que vendrán. Acompañado por los funcionarios provinciales, el mandatario pidió a los ciudadanos "no pecar de optimistas". "Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada", aclaró. Si bien el 91 por ciento de los casos ocurren en el AMBA, según explicó, "el riesgo está latente para todos" por la circulación de personas. "Es muy importante que entendamos que, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, el riesgo de circulación existe y debemos extremar nuestros cuidados para que podamos controlar la situación", puntualizó. Fernández resaltó además la preocupación del aumento de la capacidad de camas, que creció del 56 al 64 por ciento en el AMBA recientemente. "Pero lo que uno nota es que se ha ralentizado la velocidad de contagio y también se ha hecho mas lenta la ocupación de camas en terapia intensiva", remarcó al ponderar los logros alcanzados desde el comienzo de las medidas. "En estos 14 días, a pesar de los números que muestran un incremento de contagios y de fallecidos, aún así nosostros seguimos estando en terminos comparativos en una situación buena", definió. Destacó que “la duplicación de contagios tarda más” y remarcó que los “datos son optimistas” porque durante la última etapa de aislamiento “nos ha permitido corregir” algunas cosas. “Pero estamos muy pero muy lejos de superar el problema”, recordó. El panorama actual El Presidente dijo que “por momentos nos ha alertado la cantidad de muertes” pero explicó que los datos de los reportes diarios “muchas veces son datos que se acumulan y llegan más tarde, y reflejan lo que ha pasado en más de un día”. Por eso, a pesar de que hubo días en que se informaron más de 60 muertos, lo cierto es que “los dos días que más muertes hubo fueron de 54 casos. Esos fueron los picos y después empezó un leve descenso que nos da cierto ánimo, porque la cantidad de muertes está en relación con la de contagios”. El mandatario destacó que desde el comienzo de la pandemia "la mayor preocupacion era que el sistema de salud estuviera preparado" y evitar la saturación. "Esto es lo que pasó por ejemplo en el país Vasco cuando se vio saturada la capacidad de atención en los sanatorios y lamentable se tuvo que elegir quién se salvaba y quién se moría. Nosotros no hemos tenido que pasar eso, no queremos pasar eso", enfatizó. Al referirse puntualmente al AMBA, indicó que el tiempo de duplicación del virus en general muestra algunos "datos optimistas". "En la ciudad de Buenos Aires duplicaba cada 16 días, pero hoy duplica entre 30 y 32 días y en el gran Buenos Aires, que duplicaba cada 12 días, hoy duplica cada 21 días". Esos números, detalló, "nos permiten pensar que el tiempo que tuvimos este aislamiento en el AMBA ha sido útil", indicó. El mandatario resaltó que se está trabajando con los laboratorios internacionales "para ir avanzando con la vacuna”. A toda la ciudadanía, sobre todo a los sectores más postergados, les dijo: “Sepan que vamos a estar ayudando a todos. No vamos a dejarlos abandonados. Ustedes son nuestra prioridad y vamos a estar a sus lados”. “Todo el esfuerzo que hemos hecho no ha sido inútil. Y por más que nos pese el encierro, es el aislamiento el que nos permite no caer en la crisis de tener que elegir quién vive y quién muere”, rescató. “A pesar de todos los esfuerzos que hacemos, el riesgo de circulación y contagio existen y debemos extremar nuestros cuidados”, dijo y luego mostró un cuadro dinámico elaborado sobre la base de datos de la CELAC, en la que se mostró cómo había crecido la cantidad de muertes por la pandemia en el mundo, desde abril hasta la actualidad. La Argentina ocupó siempre los lugares más bajos. “Todos, todas y todes hemos hecho un gran logro”, dijo. “Todo tuvo sentido, nada fue inútil” pero “lejos estamos de ganar la batalla”, cerró. Las medidas en la Ciudad de Buenos Aires El plan cuenta de varias etapas: testear los casos nuevos por día, mantener el avance del Plan Detectar, seguir trabajando para bajar el índice de contagiosidad (R), y la ocupación de las camas de terapia intensiva. "La primera parte del plan consta de dos semanas. Volver a abrir los comercios en forma gradual empezando por los de barrio, abrir peluquerías y estudios jurídicos. Retomar la actividad física a partir del lunes, aumentar la cantidad de días para la salida de niños y niñas con sus padres “en la medida de que todo sea cuidado y con protocolos”, subrayó Horacio Rodríguez Larreta. Respecto de la vuelta a clase, dijo que “será progresivo y no de vuelta de las vacaciones de invierno”. En los cultos, autorizó el rezo en templos con no más de 10 personas y que siga la modalidad de ceremonias por internet. El transporte seguirá siendo para personas que trabajan en servicios esenciales. Las medidas en la Provincia de Buenos Aires "Vamos a volver a la etapa anterior, que vamos a mantener en la medida en que la podamos sostener”, resaltó por su parte el gobernador Axel Kicillof al hablar de la "cuarentena intermitente" que se implementará en la provincia. Anunció que el próximo lunes “vamos a volver a la apertura de las empresas que teníamos abiertas antes, con transporte propio y protocolos”. El miércoles, en tanto, se abrirán “más comercios barriales” y “el viernes volveremos a las actividades profesionales”, resaltó. El detalle de cada medida será anunciada durante una conferencia prevista para hoy a las 18 desde la Casa de Gobierno bonaerense.“Estamos aprendiendo a convivir con el virus” y “el mundo está aprendiendo a abrir y cerrar según cómo vienen los datos”, dijo.





