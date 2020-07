Ginés González García anunció que concluyó el brote de sarampión

El ministro de Salud, Ginés González García, anunció luego de transcurrir más de 12 semanas sin casos de sarampión, se da por concluido el brote de esta enfermedad que había comenzado a fines de agosto de 2019 y que se “logró mantener” la condición de “país libre de sarampión”.



De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Salud, Argentina había eliminado el virus de sarampión “gracias a una vacunación sostenida y no presentaba casos autóctonos desde el año 2000”.



No obstante, a fines de agosto de 2019 se inició en el país “el brote más extenso de sarampión desde que se logró la eliminación de la circulación endémica, con 179 casos confirmados (118 en 2019, 3 importados y 115 de origen desconocido y 61 en 2020, 13 importados y 48 de origen desconocido) y una defunción”, precisó el texto.



De todas formas, “la estrategia de intensificación de la vacunación, la sensibilización de la vigilancia epidemiológica y las capacitaciones desarrolladas durante el brote permitieron que durante más de tres meses no haya casos confirmados de sarampión”.



En el comunicado González García subrayó que como comunidad “tenemos que estar muy contentos por interrumpir el brote y mantener el estatus que íbamos a perder”, y agregó que “ahora queda cumplir con otros objetivos como aumentar las coberturas de vacunación en el contexto actual de pandemia de Covid-19”.



Por su parte, la secretaria de acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó la decisión política para generar las acciones necesarias en todo el país y “el trabajo con las jurisdicciones, las sociedades científicas, los jefes de programas de inmunización, la Comisión Nacional para la Certificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita como así también el esfuerzo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires que fueron los epicentros del brote”.



El Ministerio detalló que “la estrategia consistió en fortalecer la vacunación, para lo que se adquirieron 7.790.000 dosis adicionales de vacunas; mejorar la vigilancia epidemiológica y la respuesta rápida ante los casos llevada a cabo por equipos capacitados”. (DIB) AR