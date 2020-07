Se visitaron más de 2.000 domicilios en el marco del Plan Detectar

En el marco de la Pandemia por Covid-19, el Ministerio de Salud de Entre Ríos puso en marcha el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (DETeCTAr) en los barrios populares de las ciudades de Paraná y Colón. Hasta el momento se visitaron los domicilios de 2.613 familias, la gran mayoría no calificó para la toma de muestra y sólo tres personas fueron confirmadas como infectadas por el virus.



Dicha estrategia sanitaria tiene como objetivo la búsqueda activa casa por casa para la detección de personas con síntomas respiratorios o febriles. En este sentido, en una primera instancia el rastreo de casos comenzó en el barrio Maccarone de la capital provincial, continuándose luego en el Gaucho Rivero, y posteriormente en el 4 de junio. Luego fue el turno de los barrios Villa almendral y El Brete, mientras que el último recorrido de esta semana se desarrolló en 74 Viviendas, San Roque y Ferroviario.



Asimismo, se implementó esta mecánica de trabajo en la ciudad de Colón a causa de la sumatoria de contagios en dicha zona.



Para llevar a cabo el Plan, el Ministerio de Salud de Entre Ríos mantuvo diferentes reuniones con los equipos de los centros de salud Selig Goldin, Humberto D’Angelo y El Charrúa de la ciudad de Paraná, y las comisiones vecinales, a los fines de sistematizar y planificar mancomunadamente las acciones en terreno. Este paso previo, de articulación en red con diversos actores que son parte de las comunidades barriales, fue fundamental para coordinar y llegar oportunamente a los habitantes.



El abordaje en los barrios



En los operativos intervino el Programa Agentes Sanitarios, personal de la Clínica Escolar y el jardín maternal del Ministerio de Salud, y los agentes de los distintos centros de salud. En principio, en el barrio Maccarone, perteneciente al área programática del centro Selig Goldin, se visitaron 334 domicilios, y no se detectaron casos que califiquen para la toma de muestra.



Por su parte, en el Gaucho Rivero, del área programática del centro Humberto D’Angelo, se visitaron 420 familias donde no hubo detección de casos, al igual que en el barrio 4 de Junio donde se llegó a 193 viviendas.



En tanto que en Colón, de las 380 familias visitadas, fueron dos las personas que calificaron para la realización de hisopados, cuyos resultados dieron negativo. En esta oportunidad participó personal sanitario del hospital San Benjamín, y de los centros de salud Medalla Milagrosa, Mariano Rebord y Dr. Hipólito Irigoyen.



Luego, a raíz del brote de casos por transmisión local por conglomerado en la capital entrerriana, se procedió a la realización de operativos en barrio Villa Almendral se registraron cinco personas a los que se les tomó la muestra y de los cuales tres dieron positivo de Coronavirus y dos negativo. Ambos barrios corresponden al área programática del centro Selig Goldin. Este último también trabajó coordinadamente con el efector El Brete en el barrio homónimo, en el que se alcanzaron 276 familias que no reunían características para efectuar el hisopado.



Por último, este viernes 3 de julio se procedió con los rastreos en los barrios San Roque, Ferroviario y 74 Viviendas que corresponden al área programática del centro de atención primaria Dr. José Alcain de Paraná, y se recorrieron las viviendas de 337 familias donde no se detectaron casos. Cabe señalar que en estos últimos tres barrios y en Villa almendral sólo trabajó un equipo del Programa Agentes Sanitarios y personal de los centros.



El plan de trabajo en los operativos



En cada operativo se desarrolló una metodología de trabajo siguiendo una serie de pasos. En primer lugar, se procedió en la detección de habitantes mayores de 15 años con ciertos criterios de inclusión, a saber: caso sospechoso bajo la definición general (toda persona que tenga dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de más de 37,5°, dolor de garganta, falta de aire, gusto u olfato); caso que presente fiebre como único síntoma o que posea al menos un síntoma de los anteriormente mencionados, sin fiebre y que haya estado en contacto con: personas que viajaron a otra provincia con circulación comunitaria del virus o estuvieron en contacto con personas que viajaron o residen en zonas de transmisión local por conglomerado.



Asimismo, en segunda instancia se tienen en cuenta otros criterios: si dentro del grupo familiar hay más de una persona con síntomas respiratorios, se selecciona sólo una para el testeo, mientras que el resto recibe atención programada; y, en tercer término, aquellas personas que requieren atención inmediata son derivadas al centro de salud para su evaluación clínica.



El protocolo también especifica el procedimiento a desarrollar si se detecta un caso sospechoso. Se cita para la toma programada de muestra (hisopado). Seguidamente, una vez registrada la persona es entrevistada para completar la planilla de sospecha de la enfermedad (ficha de notificación obligatoria que es remitida al Sistema nacional de Vigilancia de Salud), y proceder al traslado al hospital De la Baxada de Paraná y en el caso de Colón en el hospital San Benjamín para realizar el hisopado y donde permanecerán aislados hasta obtener los resultados.



Por último, de acuerdo a lo que reporte el Laboratorio Provincial de Epidemiología, el paciente identificado como positivo para Covid-19 mantiene el aislamiento, mientras que aquellos que arrojan resultado negativo pueden retornar a sus hogares.





(Subsecretaría de Prensa y Políticas de Comunicación)