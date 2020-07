Trabajadores del Copnaf reclaman por condiciones laborales

La asamblea se realizó de manera virtual el pasado 30 de junio para evaluar la situación actual de todos los sectores.



Uno de los puntos que surgió fue la falta de recursos, dispositivos digitales y conectividad para los niños que se mantienen en aislamiento en los dispositivos de cuidado (Residencias). “No han podido sostener espacios de re vinculación familiar y/o comunitaria, como así tampoco cumplir con las tareas escolares o lo han realizado con escasos recursos, de igual modo la comunicación con los profesionales de salud o salud mental que atienden de manera remota. Son los recursos del personal, lo que disponen los Niños, Niñas o Adolescentes para su entretenimiento o contención, lo cual hace sumamente dificultoso-tensiona la convivencia y vulnera la situación en general, tanto de Niños, Niñas o Adolescentes y como del personal”, se explicó desde ATE en un comunicado.



El sector también cuestionó que “en los Servicios de Protección de Derechos y Programas de atención directa, se observa una gran discrecionalidad y arbitrariedad en el cómputo de horas extras y adicionales, que los diferentes agentes perciben en tanto parte activa del salario, por lo cual algunos perciben con regularidad los mismos, mientras que otros se ven afectados”.



En ese punto, aclararon que para el caso de la Coordinación Paraná y ciudad “existe la Resolución 364 de fecha 25 de Junio y anteriores, con el Plan de trabajo ante la Emergencia Sanitaria donde queda debidamente establecido el modo de trabajo presencial y remoto, siendo este último igual de necesario e imprescindible en relación a la atención directa de niños, niñas, adolescentes y sus familias, por lo cual es justo y necesario que les trabajadores que hayan cumplido con tales servicios perciban los adicionales debidamente”.



Los trabajadores mencionaron “igual discrecionalidad y arbitrariedad para el otorgamiento del bono dispuesto mediante el decreto N°595/20”, en el marco de la emergencia sanitaria. En su artículo 2, el decreto dispone “para el personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida, una bonificación de carácter excepcional, transitorio y por lo tanto no remunerativa y no bonificable, consistente en la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500) mensuales y proporcionales, computables desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 26 de abril del corriente año”.



Según el personal “a dicho beneficio han accedidos ciertos compañeros de los Servicios, Residencias o Programas y otros no”. Por eso exigen que “sea otorgado y habilitado para todo el personal de este organismo, que en distinta forma e igual calidad han realizado tareas durante esta pandemia, pudiéndose establecer criterios claros que discriminen la atención de quienes han estado más expuestos”.



Durante la asamblea también se evaluó que “resulta perjudicial que les trabajadores a cargo de Niños, Niñas o Adolescentes en dispositivos de cuidado de gestión privada, quienes reciben sus salarios en modo de pago ayuda, además de los montos tremendamente inferiores (promedio $15.000), tampoco han sido beneficiados por este reconocimiento excepcional”. Por tanto exigen “el otorgamiento del beneficio”.



El otro punto destacado durante la asamblea es que la atención remota en Servicios de Protección de derechos como en Programas la comunicación y cumplimiento de tareas “se realizan con recursos exclusivamente personales: PC, Celular, internet, lo cual genera un gasto significativo y la disponibilidad de los mismos, siendo que muchas veces no se cuenta. Exigimos ante ello un reconocimiento extra”.



También se sumó un reclamo por “elementos de higiene y seguridad (Alcohol, lavandina, guantes, barbijos, mascarillas, jabón líquido, papel higiénico y toallas de papel) acordes a las características del contexto. Debido a lo esencial de nuestra tarea dichos elementos son imprescindibles para una atención de cuidado y cuidados”.



Los trabajadores, nucleados en ATE, volvieron a insistir con “la urgente reapertura de paritarias” y rechazaron “los intentos de ajuste a los trabajadores y jubilados disfrazados de solidaridad. Que la emergencia la paguen los sectores concentrados y de mayor riqueza, es hora de una modificación real de la estructura”, indicaron. (APFDigital)