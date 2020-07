Se registraron disturbios en la Municipalidad de San Jaime de la Frontera tras el despido de 6 trabajadores

Ante el reclamo de los trabajadores este mediodía en la Municipalidad de San Jaime, el propio presidente municipal se comprometió a revisar la medida tomada, no obstante confirmó que se trata de "una decisión tomada".



Del reclamo también participó la viceintendenta, Elsa Payer, quien le reprochó a Rodríguez que "no es momento para llevar a cabo los despidos", al tiempo que le recordó que este tipo de medidas no fueron las acordadas durante la campaña electoral que los llevó al triunfo en las últimas elecciones.



"La fórmula Rodríguez-Payer no visto a hacer esto. Teníamos una plataforma y habíamos hablado de otras propuestas", dijo la funcionaria municipal.



• Convocatoria



Según publicó el Diario Conquistadores, a través de las redes sociales se convocó a una manifestación en repudio a los despidos en el Municipio. Será este jueves frente al edificio Municipal. (APFDigital)