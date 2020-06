GESTIÓN SOREIRA: Grave denuncia pública de una trabajadora municipal de Sauce de Luna

Cabe destacar que tiempo atrás se ha cambiado de funciones laborales sin argumentos, de manera persecutoria a otras trabajadoras/es con el solo objeto de ejercer presión, castigar y disciplinar políticamente, expresado por los propios empleados.

Tal es el caso dado a conocer a través de las redes sociales el jueves pasado por una empleada municipal que se desempeña en el área transito. Lo paradójico de la persecución laboral que vienen sufriendo un sector de trabajadoras municipales desde hace tiempo, es que días pasado esta misma gestión a través del decreto N° 220, sancionado por el Ejecutivo, creó el “ÁREA MUNICIPAL DE LA MUJER”,

En este caso la denuncia pública es realizada por una Mujer, la Sra. Estela Godoy quien expresa textualmente en su perfil de facebook:



«Hoy 25-06-2020 no soy de publicar nada pero está situación que la que hoy estoy pasando creo que no puedo estar. en mi lugar de trabajo ya hace 3 días que estoy en esta situación laboral, sin un escritorio o mesa en que apoyar mis pertenencias ya que hace 3 días que se llevaron todo lo que pertenece a tránsito pero yo aún sigo en la usina no se la nueva gestión no me designo otro lugar trabajo. con solo una silla que me dejaron. ahí público esto por qué creo ni yo ni ningún empleado municipal puede estar en esta situación no hay ni para calentar un poco de agua .se llueve todo entra frío hay mucha humedad ,pero esta es la realidad! »