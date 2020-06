Son cuatro las ciudades entrerrianas bajo transmisión por conglomerado

"Son cuatro las localidades en circulación por conglomerado, en vías de control", confirmó a Elonce TV la secretaria provincial de Salud, Carina Reh. Se trata de las ciudades de Paraná, Santa Ana, Colón e Islas del Ibicuy.



"Rescato que si bien Paraná es una ciudad más grande y los conglomerados son más difíciles de manejar, la atención del ministerio de Salud está puesta en toda las localidades de la provincia", señaló Reh al recalcar que "es fundamental disminuir la circulación de personas en Paraná, que las personas solo salgan para lo que sea esencial a fin de resguardar su salud y la de sus convivientes, en virtud que tenemos muchos casos confirmados en muy poco tiempo". Al aclarar que todavía no se definió a Paraná bajo circulación comunitaria de coronavirus, sí reconoció que esta nueva fase epidemiológica "es una posibilidad".



"La circulación comunitaria se determina en la imposibilidad de poder determinar el nexo epidemiológico", explicó al respecto. Este jueves se confirmaron 17 nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos, de los cuales, diez primeros corresponden a la ciudad de a Paraná. Nueve de ellos, son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo y uno se encuentra en investigación su nexo epidemiológico.



Al interrogarla a Reh si se confirmó el nexo epidemiológico de aquellos pacientes en los que no estaba determinado cómo se contagiaron, ésta estimó que, "probablemente, los casos que ayer se informaban sin nexo y en investigación, hoy ya se hayan determinado".



"A veces, la investigación epidemiológica tarda hasta 72 horas y por lo tanto, es necesario extremar las medidas para tener una información adecuada siguiendo la línea de la vigilancia epidemiológica que es la que permite cercar los conglomerados y poder tener un control más estricto de todos los contactos estrechos que tienen los pacientes ya confirmados", detalló la secretaria provincial de Salud. Otros cuatro fueron detectados en la localidad de Santa Ana, departamento Federación, tratándose de personas relacionadas con casos ya confirmados.



En relación al incremento de casos en Santa Ana, Reh acotó que "es una localidad pequeña, y los contactos estrechos tienen un seguimiento de 14 días".



"El caso índice se diagnosticó hace varios días, pero todos sus contactos siguieron en evaluación por parte del efector de salud de Chajarí", agregó al indicó que "los contactos estrechos eran pacientes que dieron síntomas, se evaluaron y fueron confirmaron como positivos".



Mientras que los últimos tres casos de coronavirus confirmados este jueves corresponden a la localidad de Holt Ibicuy, departamento Islas y tienen vinculación con pacientes confirmados con COVID-19.



"En Ibicuy, si bien hacía tres días que no se reportaban casos nuevos en Islas, la situación no deja de ser favorable porque nos permite controlar este brote que hubo en la localidad", evaluó Reh.





COMPARTIR: Relacionadas: SALUD SALUD SALUD SALUD