Bordet subrayó el valor de las obras de infraestructura en la reactivación económica - Se reanudó la construcción del CIERRE NORTE eléctrico

“Atravesamos un momento tan difícil como inesperado, y en este contexto es cuando más cobra relieve la planificación del Estado para acompañar a los sectores perjudicados por esta pandemia, y en especial la obra pública, que es motor de desarrollo y una mejora concreta en la calidad de vida de la gente”, manifestó el mandatario y enfatizó la importancia de “trabajar unidos con Nación y los municipios para encontrar los mejores caminos para salir de esta situación y reactivar la economía luego de la pandemia”.



Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta y la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres, Bordet resaltó además “la centralidad que tienen las obras e infraestructura escolar” para la provincia, y remarcó que “la inversión en educación representa una prioridad dentro de las estrategias de desarrollo social y humano en todas las localidades”.



“Cuando volvamos a las aulas este nuevo edificio va a permitir que nuestros niños y niñas tengan la calidad educativa que se requiere, en un lugar en óptimas condiciones”, indicó y agregó: “Además, descomprime el uso del edificio de la escuela primaria, para que pueda funcionar con más aulas”.



La unidad educativa, forma parte del programa 3.000 jardines que se reiniciaron por gestiones de la provincia. Se finalizaron con fondos nacionales, en tanto que los pliegos de reinicio, licitación, control de obras, y otras gestiones asociadas al proceso, estuvieron a cargo de la provincia.



También estuvieron presentes el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el presidente de la CTM, Luis Benedetto; y la directora del establecimiento educativo, Fabiana Noya.



Articulación



Durante la recorrida, Bordet también reveló que desde la provincia se está trabajando “con varios proyectos que nos había planteado la intendenta (de Los Conquistadores) a principio de gestión”. En ese sentido, mencionó que ayer en Cafesg se abrieron los sobres para la obra del playón deportivo que se va a realizar, y la próxima apertura de sobres para una obra por 8 millones de pesos de cordón cuneta en Los Conquistadores.



Por otra parte, destacó que “estamos retomando la obra eléctrica muy importante que viene desde FEDERAL hasta Los Conquistadores por la ruta 127”, y recordó que “estamos firmando el contrato para darle inicio al tendido en potencia eléctrica desde Los Conquistadores hasta Feliciano”.



“Esta obra forma parte del mega proyecto del cierre energético del norte entrerriano, que va a posibilitar no solo tener mejor calidad de energía sino que muchas empresas puedan radicarse en la zona”, precisó.



En esa línea, Bordet subrayó la importancia del trabajo mancomunado con todos los intendentes de la provincia y remarcó que si bien “la situación de aislamiento hace que tengamos que trabajar de manera virtual, también es bueno para la planificación de las acciones y de las obras, poder estar en las ciudades”.



Más obras para el norte entrerriano



Al ser consultado por obras para el norte entrerriano, en particular sobre el asesoramiento técnico del frigorífico multi especie, el gobernador indicó que “es una obra clave para poder generar desarrollo en Feliciano, estamos trabajando con el intendente Árevalo para poner a punto lo que es la explotación futura del frigorífico, teniendo en cuenta que hay que buscar oportunidades en el sector productivo para generar empleo y sobre todo porque esta pandemia nos va golpear fuerte y tenemos que ir, una vez superada, con mucha firmeza a buscar inversiones y el frigorífico de pequeños animal en Feliciano es una oportunidad, una oportunidad para que se incentive la producción y otra para que se genere empleo”, precisó el mandatario.



Por otro lado, respecto de las rutas Nº1 y Nº2, explicó que la provincia tiene un proyecto con financiamiento de Fonplata, que es un organismo multilateral de créditos donde se ha presentado el total de las dos rutas, inclusive hasta la zona Villa del Rosario, Santa Ana en toda su extensión y que demanda cerca de 40 millones de dólares: “Estamos haciendo todas las gestiones del financiamiento de la obra. Lo importante, es que podrá demorar un poco más un poco menos el financiamiento y está definida como una obra estratégica para poder llevarla adelante. Están en carpeta para salir con este financiamiento”, insistió.



Agradecimiento por la obra



Por su parte, la intendenta local manifestó su emoción con la realización de la obra y dijo que “del día que empezó en marcha la obra en ejecución, para nosotros fue una gran alegría porque nosotros contábamos con una sola aula y se tenían que hacer en contra turno las salitas inicial, salitas de cuatro y de cinco y por cupos. Entonces muchas veces algunos alumnos quedaban en una lista de espera, así que poder escolarizar a todos los aspirantes al nivel inicial y no solamente eso, poder acceder al comedor para nosotros es importantisimo".



Por último, agradeció al gobernador, a la vice gobernadora y a los ministros, y resaltó “yo siempre destaco y aplaudo que nuestro gobernador trata a los municipios chicos de la misma manera que los municipios grandes y eso reconforta a todos los que estamos en la gestión que no estamos ni primeros ni últimos, siempre estamos en el mismo lugar".