Salud garantiza la donación voluntaria de sangre segura sobre todo en tiempos de pandemia

“La sangre segura salva vidas” es el tema de la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre, que este 14 de junio se conmemora bajo el lema: “Doná sangre segura para que el mundo sea un lugar más saludable”. De esta manera, la provincia se suma a la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reivindicar la figura de la donación voluntaria, un elemento clave para garantizar los tratamientos y las intervenciones urgentes, aún en este contexto de emergencia sanitaria por la Pandemia de Covid-19.



Los hemocomponentes permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de las personas y la única forma de contar con este valioso recurso es a través de la donación voluntaria y habitual de sangre. La situación epidemiológica a nivel global impactó en la disminución de la cantidad de donaciones; en respuesta a ello, a nivel nacional y provincial se planificó la estrategia de continuar –extremando las medidas de higiene y bioseguridad– las colectas externas mediante la colaboración de asociaciones civiles, entidades deportivas y religiosas.



En este sentido la responsable del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), Lucrecia Etcheverry, resaltó: “Este 14 de junio nos encuentra en un momento inédito de pandemia en el cual destacamos que la solidaridad está a la orden del día”.



Etcheverry precisó además que no obstante la notable disminución de la cantidad de donantes de sangre, tanto a nivel nacional como provincial, la gente se animó a donar sangre en las colectas externas.



El PPH viene realizando unas 20 colectas externas seguras y cerradas con un promedio de 25 donaciones por actividad. En este sentido, la responsable del programa evaluó: “La solidaridad venció el temor a acercarse a las instituciones hospitalarias y la gente se está acercando a donar sangre, lo que nos ha permitido cubrir las demandas de los hospitales”.



La colecta en conmemoración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre se realizará el 18 de junio en la Cruz Roja Filial Paraná, respetando todos los lineamientos y medidas de seguridad. También se llevará a cabo la tradicional iluminación de edificios de la ciudad como Casa de Gobierno, la Municipalidad y el Centro Provincial de Convenciones, entre otros que suman iluminando simbólicamente de color rojo en adhesión a esta conmemoración.



• Quiénes pueden ser donantes



Permanentemente hay personas que necesitan continuar sus tratamientos o recibir una transfusión por alguna cirugía o accidente, y constantemente hacen falta donaciones de sangre. No hay que perder de vista que estamos hablando de un material humano y que la única forma de obtenerlo es que la persona extienda su brazo y lo done.



Entonces en estos momentos, quien tenga la intención de donar sangre debe saber que tiene dos opciones: Acercarse a los bancos de sangre de la provincia, de forma segura (siguiendo las indicaciones, por las entradas que corresponden a cada lugar y respetando los horarios señalados); o bien puede hacerlo en alguna de las convocatorias de colectas externas solicitando el turno en la institución que se realicen.



Las recomendaciones son: tomar un desayuno liviano (sin lácteos ni grasas), tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos y sentirse bien de salud. Además, en esta época en la que comienza a haber mayor circulación de enfermedades respiratorias, también se debe cuidar de no presentar síntomas respiratorios; y atendiendo a la situación de Covid-19 no haber tenido contacto con personas que hayan dado positivas, ni haber viajado a las zonas identificadas con circulación.



• Próximas colectas externas:



En el mes de junio



- Jueves 18, Cruz Roja (calle Andrés Pazos 301).



- Martes 23, Municipalidad (calle España 54).



En tanto que en julio ya se programaron las siguientes colectas



- Jueves 2, Iglesia Universal calle (calle 9 de Julio 155).



- Martes 7, Club Echagüe (calle 25 de Mayo 555). (APFDigital)