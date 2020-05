Sigue la cuarentena con los barrios vulnerables en el foco de atención

El plan Detectar y las medidas para aislar del barrio a los casos de coronavirus que vayan apareciendo son la gran apuesta del gobierno nacional para intentar contener la expansión del contagio, en especial en las villas porteñas. "Hemos detectado dónde está el virus y el testeo lo haremos allí donde está", dijo el presidente. Las medidas para que no se expanda al Conurbano.

