Entre Ríos sigue sin sumar nuevos casos de coronavirus: Mantiene la cifra en 29

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que este lunes no se registraron nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos. En la provincia, en el último mes ha habido ocho casos positivos.