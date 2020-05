El círculo rojo se suicida

Una denuncia de una vocal a uno de sus pares pone a dos poderes del Estado el conflicto en la primera plana. Las dinamitas que estallan en los tribunales disparan perdigones al otro lado de Plaza Mansilla. En Casa de Gobierno miran de reojo y lo toman como un asunto de otro poder, en el que el Ejecutivo no tiene por qué meterse. Si se quiere parafrasear a Gustavo Bordet, un imitador diría: “Están los mecanismos institucionales para que se resuelvan estas cosas”. Es cierto, pero también es cierto que el Estado, en sus tres poderes, está en la lupa de una sociedad con menos capacidad de consumo esperando salir de la cuarentena sin otro plan que tomar fresco. No hay plata. Y hay bronca.

