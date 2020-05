Aumento de casos de víctimas de violencia en cuarentena: Lanzan acción de emergencia #Mequedoencasa#Sinviolencia

La acción que se implementa bajo el hashtag #Mequedoencasa#Sinviolencia, se dará difusión a campañas de prevención de situaciones de violencia familiar y contra la mujer como al formulario on line de denuncia del Poder Judicial. Esto posibilita dar a conocer los derechos de las personas que sufren malos tratos y facilitar el acceso de las víctimas al servicio de Justicia. La decisión político institucional del STJ y de la UNER de sostener las iniciativas construidas colectivamente, en red, con los sectores de la población más afectados, es el compromiso que se asume desde estos organismos; reconociendo a su vez la labor de operadores judiciales, estudiantes, docentes, referentes territoriales e institucionales en la tarea colectiva de extensión, en este contexto particular de emergencia sanitaria que más nos requiere. La acción de extensión fue aprobada por la Facultad de Trabajo Social UNER mediante Resolución 068/2020 y la participación de la Oficina de Violencia de Género fue autorizada por Resol. Trib. Sup. N° 36/20 del 27.4.2020, y se ejecutará hasta julio del corriente año. Links en redes sociales para denuncias El formulario de denuncia para casos de víctimas de violencia familiar o contra la mujer está disponible en la web del Poder Judicial en el enlace https://forms.gle/hyxURJBceDqeSjGt9. El video de difusión del Formulario de Denuncia Judicial de Violencia, que facilita la información y accesibiliza el ingreso al formulario, se puede visualizar en el siguiente enlace https://www.facebook.com/EnCasaSinViolencia/videos/894422854304785/ Para información puede consultarse la página en facebook #MeQuedoEnCasa #SinViolencia, la que se puede visualizar en: https://www.facebook.com/EnCasaSinViolencia/?epa=SEARCH_BOX En Instagram @encasasinviolencia Se invita, por este medio, a todos los ciudadanos a participar de las campañas de prevención de las violencias y de difusión del formulario, y a concretar denuncias en caso de tener conocimiento de estos hechos. PARANA 6 DE MAYO DE 2020





