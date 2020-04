Confirmaron 11 nuevas muertes por coronavirus en Argentina y 172 casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación registró este viernes 11 nuevas muertes por coronavirus y 172 contagios en las últimas 24 horas. Así, el total de infectados en todo el país ascendió a 3.607 y las víctimas fatales suman 176. Este mediodía se confirmó la muerte de una paciente que residía en el geriátrico Apart Incas de Belgrano que fue clausurado hace dos días. Se trató de Angélica González, de 89 años, quien tenía diagnóstico por coronavirus y permanecía internada en la Clínica La Esperanza del barrio porteño de Caballito. Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus.

