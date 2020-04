La provincia recibe equipamiento para ampliar la capacidad de contención sanitaria

El mandatario destacó el trabajo epidemiológico que se realiza en la provincia, en articulación con el gobierno nacional y los municipios.



Junto a la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente de Paraná, Adán Bahl; y las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y de Gobierno, Rosario Romero, el gobernador y el funcionario nacional recorrieron las instalaciones del nosocomio, el espacio destinado a la atención de eventuales pacientes con Covid, la guardia y la internación.



El gobernador destacó el trabajo epidemiológico de controlar la situación que se realizó en la provincia, en articulación con el gobierno nacional y los municipios. "Cada intendente ha tenido un rol clave y determinante en todo este proceso que venimos llevando adelante desde el aislamiento preventivo, social y obligatorio", expresó Bordet.



Respecto a las actividades propuestas, dijo que la mayoría fueron autorizadas y se trabaja con el jefe de Gabinete para las que restan y "poder ir de manera responsable, con los protocolos debidos, ir habilitando nuevas oportunidades para comercios y profesionales entrerrianos puedan ejercer su trabajo".



Y agregó que la principal preocupación sigue siendo el "control de la pandemia y que no colapse el sistema de salud y luego ir recuperando actividades económicas".



Agradeció la presencia del ministro Rossi y al Ejército Argentino la colaboración permanente que tiene en esta y todas las emergencias.



Sobre la actividad productiva en la provincia dijo que “las economías regionales hoy funcionan. Pero hay sectores que están sin ingresos y sin poder trabajar. Hay fuentes de trabajo que peligran, y hay que compatibilizar el cuidado con la preservación de las fuentes laborales. Teniendo en cuenta esos parámetros, se seguirá trabajando de la manera responsable que se viene haciendo y con un permanente ida y vuelta con el gobierno nacional", sostuvo Bordet.



Consultado sobre el ciclo lectivo, el gobernador explicó que "es una estrategia que se da en conjunto con los 24 distritos, la Ciudad Autónoma y las 23 provincias, con el Ministerio de Educación de la Nación. Para la educación, si bien es una facultad que tienen las provincias y presupuestariamente corresponden a ellas, hay una estrategia que es nacional y donde estamos todos integrados en un sistema único educativo. Esto se verá y evaluará cuando sea la mejor época para realizarlo”.



Entrega de insumos



En la ocasión, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó su agradecimiento “al gobernador, al intendente, a los funcionarios y a los legisladores nacionales que nos están acompañando”, y precisó que “venimos hoy al hospital Militar, entre otras cosas para entregar insumos y equipamiento, entre ellos un respirador” que permitirá ampliar a siete la cantidad de camas de terapia intensiva en ese nosocomio de Paraná.



“Este hospital está integrado a la red de salud que encabeza el Ministerio de Salud de la provincia”, indicó y acotó que “es una de las tantas tareas que vienen haciendo las fuerzas armadas desde hace un mes, cuando se declaró la cuarentena en Argentina. Es el despliegue operacional más importante desde la recuperación de la democracia. Se hicieron más de 1.200 intervenciones por distintos tipo de tareas, algunas de ayuda humanitaria como la distribución o la elaboración de alimentos, hasta otras de fortalecimiento del sistema de sanidad de las provincias”.



Luego el funcionario detalló que “tenemos dividido el país en 14 comandos de emergencia y hemos desplegado además hospitales militares reubicables, uno en Campo de Mayo y otro en el hospital militar de Pompeya”.



Además dijo Rossi que “la fuerza aérea ha hecho muchísimos vuelos de repatriación de argentinos”, incluyendo viajes a Guayaquil, Perú y Brasil. "Argentina ha sido el país que mayor cantidad de argentinos que estaban en el exterior ha traído de vuelta a la patria y lo venimos haciendo de una manera razonable, de forma que no impacte tan negativamente en el conjunto de la salud de los argentinos”, comentó y agregó que aviones de la fuerza aérea “se usan para la distribución de insumos médicos, sobre todo en el norte argentino”.



“El despliegue coordinadamente en cada una de las provincias, con los gobiernos provinciales y municipales, es importantísimo. El Presidente me pidió, apenas empezó a observar que esto iba a ser una problemática difícil para todos los argentinos, que las fuerzas armadas en su totalidad estuviesen a disposición de la lucha contra esta pandemia y esto es lo que estamos haciendo”.



Rossi dijo también que seguramente antes del domingo, el presidente informará cómo continuará la cuarentena. Y comentó que el Presidente consulta con sus ministros, tiene un comité de expertos médicos y científicos y está en permanente contacto con los gobernadores.



"Hablé con ministros de distintos países de América Latina y me reuní virtualmente con ex ministros de Defensa y hay un fuerte reconocimiento al grado de acatamiento social de la curentena por parte de los argentinos y eso tiene mucho que ver con el nivel de consenso y autoridad que tiene el Presidente", mencionó Rossi.



Esfuerzo de las fuerzas armadas



A su turno, el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó el "esfuerzo y el trabajo de las Fuerzas Armadas. La logística es clave hoy para enfrentar la pandemia. No sólo en la asistencia alimentaria de miles de argentinos en diversos lugares, sino también en el caso de hoy en Paraná, asistiendo y reforzando el sistema de Salud". El presidente comunal también destacó la figura del ministro de Defensa, Agustin Rossi, "un amigo al que uno lo puede estar llamando un sábado o un domingo, y siempre está detrás del teléfono".



También estuvieron las ministras de Salud, Sonia Velazquez; y de Gobierno, Rosario Romero; y los diputados nacionales, Marcelo Casaretto y Mayda Cresto.