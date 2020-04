Policía y Servicio Penitenciario recibirán “estímulo excepcional” por funciones durante la pandemia

Tal como se había dispuesto para el personal de Salud, el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, alcanza al personal de la Policía de Entre Ríos y al del Servicio Penitenciario.



Según señala la normativa, las fuerzas de seguridad provinciales “se encuentran abocadas a ejecutar tareas tendientes al efectivo cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en adición a las estipuladas en las reglamentaciones específicas vigentes”.



En tanto que “desde la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial se realizan diariamente tareas extraordinarias a fin de maximizar la salubridad de los establecimientos carcelarios provinciales”. Ambos se incluyen dentro de los servicios declarados esenciales.



Además, el gobierno tuvo en cuenta que “la exposición al riesgo de contagio de los mismos es mayor al de las demás personas atento a la disponibilidad y presencia en lugares con alta concentración y/o circulación de ciudadanos, siendo necesaria la adopción de medidas que estimulen la labor desarrollada”.



Por esa razón es que dispuso el “pago diferencial de carácter excepcional y no permanente y por lo tanto no remunerativo, no bonificable, para el personal Policial y de la Dirección General del Servicio Penitenciario abocado a las tareas referidas y previa certificación de la prestación del servicio”.



Para el caso de la Policía el pago consistirá en el cincuenta por ciento del código de liquidación 181 “Riesgo y Peligrosidad”, computables desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 26 de abril del corriente año.



El personal del Servicio Penitenciario, en tanto, recibirá $ 3.500 mensuales computables desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 26 de abril del corriente año. (APFDigital)