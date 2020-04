Confirmaron tres nuevas muertes y otros 81 casos de coronavirus en Argentina: el total de infectados asciende a 2.839

El Ministerio de Salud de la Nación registró este sábado tres nuevas muertes por coronavirus y 81 contagios en las últimas 24 horas. Hasta el momento, el total de infectados en todo el país asciende a 2.839 y las víctimas fatales suman 132. Del total de esos casos, 856 (30,2%) son importados, 1.184 (41,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 496 (17,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Por la tarde se confirmaron dos fallecimientos en la provincia de Buenos Aires. El primero fue el fallecimiento de Silvio Cufré, de 47 años, enfermero del Instituto Médico Brandsen, quien estaba internado en una clínica de Cañuelas y residía en San Vicente. La muerte de Cufré fue la primera por el COVID-19 en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. El enfermero presentó síntomas el 6 de abril, fue hisopado ese mismo día y confirmado como positivo el 11. Falleció esta tarde en el Hospital Regional Cuenca Alta de Cañuelas, en donde permanecía internado. Luego, el municipio de San Miguel informó que un joven de 23 años murió por coronavirus, tratándose de la víctima fatal más joven en la Argentina. Según trascendió, la víctima había recibido hace algunos años un trasplante de riñón. También había sufrido un cuadro de neumonía. De acuerdo a su familia, el contagio pudo haber sido por medio de un contacto estrecho, pero no lo saben con certeza. El tercer fallecido fue un hombre de 88 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires. El tercer fallecimiento del día fue el de un hombre de 88 años, oriundo de la ciudad de Buenos Aires. En el reporte matutino, el Ministerio de Salud informó que el total de altas es de 685 personas. “Ayer fueron realizadas 2.292 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 30.942 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 681,9 muestras por millón de habitantes”, indicaron. También que el número de casos descartados hasta ayer es de 23.796 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). En cuanto las edades de los casos registrados, las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años. Hay 22 provincias con positivos confirmados. Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus. De los nuevos 81 casos, 31 son de la provincia de Buenos Aires, 24 de Chaco, 14 de la ciudad de Buenos Aires, 3 de Neuquén, 3 de Santa Fe, 3 de Río Negro, 2 de Córdoba, 1 de Misiones. La Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo hoy que si bien los números de contagios por coronavirus “son estables, no debemos pensar que ya ganamos” y precisó que en los próximos días “habrá mayor circulación de personas y esto deberá estar acompañado con mayor cantidad de testeos”. Durante la presentación de su informe diario sobre el avance del virus en el país, Vizzotti sostuvo que hay dos o tres mensajes claves. “El porcentaje de positividad sigue disminuyendo y estamos compartiendo datos estables, pero no tenemos que pensar que ya ganamos y que no hay que seguir redoblando el esfuerzo porque estamos en un momento bisagra en el que empezamos a administrar el aislamiento social, preventivo y obligatorio", aseguró. Y agregó: "Todas las personas que salgamos debemos tener en cuenta el distanciamiento físico, el lavado de manos, limpiar las superficies y si hay alguna persona asintomática que cumple estas cuestiones estrategias, estamos disminuyendo el contagio sobre todo en los próximos días que habrá mayor circulación y esto deberá estar acompañado con mayor cantidad de testeo que puedan dar respuesta”, precisó. Hasta el momento, en el mundo se contabilizaron 2.300.874 personas contagiadas. Del total, 158.422 fallecieron y 589.576 se recuperaron.





