Confirmaron seis nuevas muertes por coronavirus y 167 casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este viernes que en las últimas 24 horas hubo 167 nuevos casos positivos por coronavirus, elevando el total de infectados en el país a 2.142. Durante la jornada se registraron 6 muertes por COVID-19 y el número de fallecidos ascendió a 89. En las últimas 24 horas fallecieron una mujer de 82 años residente en la provincia de Buenos Aires; y 5 hombres, dos residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), de 69 y 71 años; y tres residentes en la provincia de Buenos Aires, de 47, 79 y 62 años. Del total de infectados, 816 (38%) son importados, 712 (33%) son contactos estrechos de casos confirmados, 304 (14%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el comunicado el Gobierno aclaró que se incluyen en el parte 5 casos existentes en las Islas Malvinas. La información se obtuvo a través de información de prensa. Ayer por la noche, el presidente Alberto Fernández anunció que extenderá la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril inclusive. Será la tercera fase consecutiva del confinamiento y el Presidente no descarta una cuarta fase, que dependerá de un sólo hecho estadístico: la curva de la pandemia. Si el número de contagiados y muertos baja en forma continua, la cuarentena se flexibilizará y después concluirá. En caso contrario, el jefe de estado ordenará una nueva fase, que incluirá a los primeros días de mayo. Fernández también confirmó que a partir del lunes reabrirán sus puertas los bancos, aunque con un protocolo para ordenar su actividad que obliga al público a pedir turnos para ser atendido en las sucursales, dispone “distanciamiento social” y limita la atención en las ventanillas para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales. El mecanismo ya había sido anunciado días atrás por el Banco Central de la República Argentina. Según el último parte oficial, ayer fueron realizadas 1.648 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 18.027 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 397 muestras por millón de habitantes. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años. A nivel mundial, de acuerdo con las cifras difundidas por la Universidad Johns Hopkins, se han contabilizado en el mundo 102.026 muertes, con 1.681.964 casos confirmados de COVID-19. Del total, 374.509 personas lograron recuperarse. Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) evitó hacer una recomendación para que la gente use barbijo en público, después de evaluar nuevas pruebas sobre los elementos que pueden ayudar a contener la enfermedad. La entidad sostuvo que, si bien las máscaras podrían ayudar a limitar la propagación de la enfermedad, no son suficientes por sí mismas. Flourish data visualisation Sin embargo, el martes el Gobierno nacional difundió un mensaje contrario a través de la cuenta de Twitter oficial de la Casa Rosada: "Si tenés que salir de tu casa te recomendamos usar barbijos caseros así priorizamos los reglamentarios para el personal de salud”. Además, adjuntaron un instructivo para aprender a hacer barbijos en las casas y aclaró quienes son las personas que deben utilizarlos.





