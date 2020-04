Argentina registra el mayor brote de dengue desde 2015-2016

la par de la pandemia de coronavirus, el sistema de salud de la Argentina atraviesa otro desafío: el brote de dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que no se detiene a pesar de la cuarentena. Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el 25 de marzo se registraron 7.862 casos de dengue, entre confirmados y probables, en 16 provincias (6.169 autóctonos y 866 casos con antecedentes de viaje). Y hubo más de 26 mil casos sospechosos. El número acumulado de notificaciones hasta el momento para la temporada 2019/2020 es entre cuatro y cinco veces superior a lo notificado en las temporadas 2018/2019 y 2017/2018 respectivamente para el mismo período. Se trata del brote más grande de la enfermedad desde el último pico registrado en el periodo 2015-2016, donde hubo 76.803 casos y 11 fallecidos. Además, hasta el momento se registraron siete pacientes fallecidos con clasificación de dengue confirmado o probable: tres en provincia de Buenos Aires, dos en Misiones, uno en La Rioja y uno en Santa Fe. Otros nueve casos fatales se encuentran en investigación. En diferentes sitios del territorio nacional circulan tres serotipos: 63% correspondió a DEN-1, 35% a DEN-4 y 2% DEN-2. En 2020, la Ciudad de Buenos Aires triplicó casos de dengue con respecto a enero de 2019 En febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) alertó acerca de un nuevo ciclo epidémico de dengue en la Región de las Américas, informando que luego de dos años de baja incidencia, se observaba para esta temporada un incremento de casos de dengue y dengue grave en territorios de la región compuesta por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Subregistro. En la Ciudad de Buenos Aires, desde el 1° de enero hasta el 28 de marzo se notificaron un total de 4.302 casos de dengue (entre confirmados y sospechosos); de éstos, 208 corresponden a la semana 13 (del 22 al 28 de marzo). De los 2134 casos confirmados, se considera que 88% no viajaron a una zona con circulación viral y el 12% sí lo hicieron. Los casos se distribuyen en toda la ciudad, pero hay tres comunas que tienen la mayor incidencia: la 7 (Flores y Parque Chacabuco), la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) y la 4 (La Boca, Parque Patricios, Barracas y Nueva Pompeya). “Lo ocurrido en la temporada 2015/2016 fue considerablemente mayor que en los años siguientes. Continúa siendo complejo, a la luz de la interpretación de la estacionalidad y la magnitud de las curvas semanales, anticipar qué características tomará finalmente, en el año en curso, la notificación de los casos”, advierte el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud porteño. “En relación con la cantidad de casos, desde hace dos semanas se observa una tendencia en descenso. Se está monitoreando detalladamente esto, ya que los picos en cada año fueron muy diferentes. Asimismo, la situación de la pandemia Covid-19 no permite tener una cabal idea de la vigilancia, sea por falta de consulta como por dificultades de los servicios a la hora de realizar la notificación de los casos”, señala el reporte. En tanto, en la provincia de Buenos Aires fueron confirmados 760 casos de dengue, 549 con diagnóstico de laboratorio y 211 por nexo epidemiológico. Del total de confirmados, 69 requirieron internación, según datos del Ministerio de Salud de Buenos Aires. Se registra la aparición sostenida de casos autóctonos de dengue que indican un escenario de brote en los siguientes 29 municipios: Región Sanitaria IV: San Nicolás.

Región Sanitaria V: Escobar, José C Paz, General San Martín, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López.

Región Sanitaria VI: Los nueve municipios registran zonas con circulación viral autóctona.

Región Sanitaria VII: General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón y Tres de Febrero (Villa Bosch).

Región Sanitaria XI: Berisso, La Plata (Zona centro y Gorina).

Región Sanitaria XII: La Matanza. Prevención. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. A diferencia del coronavirus, cuyos síntomas son fiebre acompañada de tos, dolor de garganta o dificultad para respirar; los síntomas del dengue son fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel picazón y/o sangrado de nariz y encías. Ante estos síntomas, se recomienda no automedicarse y consultar al médico. Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. También es importante prevenir la picadura del mosquito: usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase, utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre y colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. MC





