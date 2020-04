Confirmaron dos muertes y 103 nuevos casos de coronavirus en la Argentina en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud informó este domingo que fallecieron dos personas y que se confirmaron 103 casos nuevos. Con estos nuevos números, la cantidad de fallecidos asciende a 46 y la de infectados a 1550. Dos hombres, uno de 72 años residente en la provincia de Buenos Aires y otro de 66 años residente en la provincia de Córdoba, fallecieron en las últimas 24 horas. Del total de esos casos, 695 (44,7%) son importados, 536 (34,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 148 (9,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Este domingo, en el informe matutino que todos los días encabeza la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la cartera que conduce Ginés González García informó una muerte más por coronavirus en la Argentina y con este nuevo caso el total de fallecidos en el país ascendió a 44. Esta tarde se agregaron dos nuevas muertes y el número llegó a 46. Los últimos datos arrojan también que el 57% de los casos confirmados son hombres y que las principales franjas etarias afectadas corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años. En la mañana de este domingo Vizzotti remarcó la tendencia que evidencia los porcentajes del modo de contagio. “Seguimos viendo la disminución de los casos con antecedentes de viaje, la predominancia de la confirmación de casos en personas de menor edad y el impacto negativo en relación a la mortalidad en las personas mayores”, analizó antes de subrayar el aumento de los recuperados que recibieron el alta, lo que calificó como una buena noticia. “Las personas en terapia intensiva son 87. El número está estable en relación al porcentaje de ocupación de terapias intensivas, con la estrategia y la recomendación del ministerio de Salud de la Nación tanto para el sector público y privado. Las 24 jurisdicciones están trabajando para tener disponibilidad de camas y reprogramar las cirugías que no son urgentes, además de trabajar para ampliar el número de camas en terapia intensiva. Ese indicador se mantiene estable sin sobrecargar el sistema de salud”, afirmó. Hasta la fecha en la Argentina se realizaron 9.705 test para saber si una persona está infectada o no. La cantidad comenzó a multiplicarse en los últimos días cuando se pusieron en funcionamiento otros laboratorios en el país que permitieron descentralizar el trabajo del Instituto Malbrán. Argentina se ubica en el décimo lugar a nivel mundial en el ranking de casos de infectados en relación a la totalidad de testeos de coronavirus realizados en el país con una tasa de positividad del 18,25 por ciento. Este porcentaje es el más alta de la región: significa que uno de cada cinco exámenes con el reactivo para detectar COVID-19 dio positivo.





