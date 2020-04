Coronavirus en la Argentina: reportaron 98 nuevos contagios y otra muerte

Las autoridades sanitarias informaron este sábado que en las últimas 24 horas otras 98 personas dieron positivo en los test de coronavirus ​y que el total de contagios pasó así a 1.451, entre los que se contabilizan 43 muertes. Se registró 1 nueva muerte: un Hombre de 73 años residente en la provincia de Buenos Aires. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 43", indicó el informe del Ministerio de Salud. Se indicó además, que del total de los contagios, "674 (46,4%) son importados, 490 (33,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 119 (8,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica". La información se conoció al cumplirse el día 16 de la cuarentena general que decretó el presidente Alberto Fernández para garantizar el distanciamiento social y que regirá hasta el lunes 13 de abril. Este sábado, desde el Ministerio de Salud también salieron a negar que el régimen de la cuarentena contra el Covid-19 se haya puesto en riesgo en la víspera, por el aglutinamiento de jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones sociales en las puertas de los bancos. Según se calculó, más de 1 millón de personas salieron de sus casas para ir a cobrar a distintas entidades financieras de todo el país, fundamentalmente los mayores de edad que integran el grupo de riesgo frente al coronavirus. "Que eso no sea lo idealmente estricto durante un momento no significa que se haya roto la cuarentena ni que haya una situación incontrolable", consideró la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al presentar el parte matutino sobre la situación del coronavirus en la Argentina. La situación generó tal conmoción, que no sólo los infectólogos advirtieron sobre los riesgos sino que además el propio presidente Fernández intervino para instruir al titular del Banco Central, Miguel Pesce, y al director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, a que se extienda el horario de atención al público en los bancos y que se defina un nuevo cronograma para asistir a los jubilados.





