Alarma por la cantidad de casos de dengue que hay en Nogoyá. Solicitan prestar cumplimiento a las solicitudes del gobierno

Este viernes, en conferencia de prensa y en los diversos medios de comunicación, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, el director del Hospital San Blas, Javier Ascúa y autoridades provinciales confirmaron que en la ciudad hay cien casos de dengue cuando hace poco se había confirmado el primero.



“El gobierno municipal y provincial habían anunciado el riego especial para la jornada de ayer viernes 3 de abril. El pánico invadió la ciudad por la incertidumbre sobre las formas en las que se iba a fumigar. Claro, no era menor si el ex diputado provincial, Daniel Koch, celebraba en sus redes sociales la fumigación llevadas a cabo en las juntas de gobierno del XX de Septiembre, Betbeder y Gobernador Febre a través de maquinarias que se emplean para pulverizar con agroquímicos. Realmente nada tranquilizante el uso de esos instrumentos para una desinfección sanitaria, prohibidos absolutamente para estas prácticas”, afirmaron desde el MST.



• Todo falló



El Gobierno nacional, provincial y municipal transfieren su responsabilidad a las acciones individuales. No solamente expertos, sino la sociedad en su conjunto confirman la falta de políticas públicas en materia de prevención. Debemos convocar de urgencia a un Comité de científicos y organizaciones de profesionales de la salud pública y tomar todas las medidas requeridas”, señalaron.



“La Municipalidad de Nogoyá y el Gobierno provincial han llevado a cabo publicidades preventivas de forma esporádicas, pero estas fueron y serán insuficientes mientras las políticas mantienen condiciones estructurales que precarizan y exponen la vida les trabajadores y sus familias”, sostuvieron luego.



“El sistema público de salud se ve saturado y sin la capacidad de responder debido a la histórica falta de inversión. Sabemos que quienes vienen sosteniendo los hospitales y centros de salud son les trabajadores. Sin ellxs, no habría salud pública. Lo hacen con una gran exposición al riesgo por las malas condiciones laborales que implican un prematuro desgaste laboral”, enfatizaron.



“Desde el Movimiento Socialista de les Trabajadores (MST), en el Frente de Izquierda Unidad, sostenemos que si realmente se quiere avanzar en la prevención ante el foco infeccioso, el Estado en su conjunto deberá invertir el orden de prioridades y aumentar el presupuesto de salud de manera urgente, apuntando a planificar democráticamente todos los lugares de trabajo y estudio como así también la atención primaria en todas las barriadas populares, avanzando hacia un sistema único nacional y estatal, que articule todos los recursos existentes”, concluyeron. (APFDigital)