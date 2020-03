Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta que termine Semana Santa

"Cuando dispusimos la cuarentena obligatoria nos preguntábamos si los argentinos seríamos capaces de respetar la cuarentena. Estoy muy contento de cómo nos comportamos en la sociedad. Más del 90% cumplieron, se quedaron en sus casas y protegieron a sus hijos y los adultos mayores", aseguró Fernández. Siguió: "Parte de los del 10% salió a trabajar como los médicos y médicas, Fuerzas de seguridad, transportes alimentos y remedios, o atienden almacenes supermercados y farmacias. Hay un número muy bajo de gente que no cumplió. Les pasó lo que les iba a pasar, Avisamos que íbamos a ser estrictos". ​El mandatario dijo que "es espeluznante ver cómo crece esta pandemia". Continuó: "Pusimos la cuarentena para que el crecimiento sea lento. Al mismo tiempo proveernos de insumos. y que nos permita esperar para ver si encontramos el medicamento o la vacuna". Desde Olivos habían participado de la videoconferencia del encuentro, además de Fernández, el gobernador Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.​ Según averiguó Clarín, Alberto Fernández le pidió a los gobernadores que sean severos con las empresas y comerciantes que suben los precios y afirmó: "Hace falta que los especuladores tengan un castigo y si les duele el bolsillo mejor". Asimismo, Fernández defendió la extensión de la cuarentena con este argumento: "De la economía se vuelve, de las muertes no se vuelve más. De la caída del PBI (Producto Bruto Interno) se vuelve, de la muerte no". A través de la videollamada, estuvieron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; ​de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. También están presentes los mandatarios de las provincias de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá;​ de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Juan Manzur; de Catamarca, Raúl Jalil; de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La metodología de reunirse con especialistas y con los gobernadores antes de definir la cuarentena fue la misma que adoptó el jueves 19 de marzo, cuando había anunciado la primera estapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. Se estima, entonces, que este domingo Fernández hará lo mismo y formalizará la extensión a través de un mensaje desde la Quinta de Olivos. Recién mañana lunes estaría publicado en decreto con el detalle de la nueva medida. Antes de afrontar la videoconferencia con los gobernadores, el Presidente estuvo reunido con especialistas que le sugirieron extender la cuarentena más allá del 31 de marzo. "Unánimemente todos los que están aquí han opinado que hay que prolongar la cuarentena, y esto ha quedado a disposición del Presidente", contó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos. El ministro estuvo rodeado de los ocho especialistas, considerados asesores expertos: la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, y los especialistas Ángela Gentile, Pablo Bonvehi, Gustavo Lopardo y Tomás Orduna. En ese sentido, el infectólogo Pedro Cahn explicó que el proceso de salida de la cuarentena "será progresivo" y enfatizó que la mejor manera de combatir el virus sigue siendo "que la gente se quede en casa". Minutos antes, el propio ministro y los expertos habían estado junto a Fernández y varios funcionarios de su gabinete, para analizar las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus en el país. Participaron de ese encuentro el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el asesor presidencial Alejandro Grimson.





COMPARTIR: Relacionadas: SALUD SALUD SALUD SALUD