La OMS declaró que el coronavirus es una pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. "La OMS estima que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en los próximos días y semanas, agregó. Ante el avance del nuevo coronavirus a nivel global, el organismo denunció ahora "niveles alarmantes de propagación e inacción" ante coronavirus. Horas antes, el ministro de Salud, Ginés González García, había dicho que era cuestión de horas para que se tomara una medida semejante. Además, consideró que, por sus características, el virus “inexorablemente va a terminar en circulación local”. “Hay más de cien países que están en esta situación”, con lo cual “es más que previsible que esto sea muy rápidamente declarado” con la categoría de pandemia, afirmó el funcionario desde Santa Fe, minutos antes de que la organización informara el cambio. No obstante, aclaró que una “pandemia no tiene que ver con la gravedad” de la situación “sino con la extensión de una enfermedad”. Además, reconoció que por las condiciones climatológicas de la Argentina, “esperábamos una ocurrencia del fenómeno un poco más tarde” de lo previsto ya que, según los especialistas en infectología, las altas temperaturas evitan la circulación del virus. Sin embargo, añadió Ginés, “la incorporación de Italia, un país con serios problemas internos, anticipo a toda Latinoamérica la presencia de casos, todos importados”. “Es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local”, advirtió el funcionario en la ciudad de Rosario, donde participó junto con el gobernador Omar Perotti de una durante una jornada de Estrategias Preventivas en Materia de Sarampión, Dengue y Coronavirus. Para González García, “es imprescindible en este momento trabajar sobre acciones conjuntas con la finalidad de delinear una agenda que prevenga la propagación”. “Lo que hacemos no solo es planificar el futuro sino también darle un mensaje a la gente de cómo tratamos de que el impacto de lo que viene sea menor”, aseveró. Las afirmaciones del ministro de Salud son un eco del análisis de situación hecho ayer en la reunión de Gabinete, tras la cual el gobierno nacional resolvió intensificar las acciones de prevención y mitigación de los posibles efectos de la propagación del virus . De ese encuentro participó el presidente Alberto Fernández, quien esta mañana confirmó que se decidió declarar la “obligatoriedad” del período de cuarentena de 14 días que rige para las personas que estuvieron en los países con mayores índices de contagio de coronavirus. “Si no la cumple, estará incurriendo en un delito que pone en riesgo a la salud pública ”, subrayó el mandatario. También se analizó la posibilidad de “suspender el trato con Italia”, de modo tal que las personas provenientes de ese país no puedan ingresar a la Argentina. Es que “todos los casos que hemos detectado son importados de gente que viajó básicamente a Italia”, indicó Fernández.





