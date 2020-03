Confirmaron el primer caso de coronavirus en la Argentina

Luego de que el mismo domingo se activada el protocolo en coordinación entre los ministerios de Salud de la Nación y la ciudad de Buenos Aires, las autoridades buscaron los datos de los pasajeros que estaban sentados alrededor del hombre infectado en el avión que lo trajo de Europa para realizarles un seguimiento. Antes de que el caso tomara estado público, tanto el ministro de Salud de la Nación Ginés González García como su par de la ciudad de Buenos Aires Fernán Quiroz, se reunieron para coordinar los pasos a seguir. Entre ambos le comunicaron la noticia a la Casa Rosada. Hasta el momento, se había activado en varias oportunidades el protocolo por casos dudosos en el aeropuerto de Ezeiza y en hospitales de varias provincias, pero este martes se confirmó el primer caso luego de que se realizara el hisopado correspondiente. En una conferencia de prensa, González García destacó que “estamos trabajando cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía con todas las jurisdicciones”. “Este es un caso importado y el señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades. Está internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve, estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en el norte de Italia. Es un señor que viajó en primera clase, lo que limita los contagios cercanos”, detalló el Ministro. A su lado, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, resaltó que pese a que haya un caso en Argentina, en el país “seguimos en etapa de contención, un caso importado no cambia las condiciones. Estamos en seguimiento estrecho de los contactos de esta persona y se está identificando y contactando a quienes estuvieron cerca suyo en el vuelo”. Al respecto, los funcionarios explicaron que el hombre voló en primera clase del vuelo de Alitalia que lo trajo a Buenos Aires, un detalle que reduce la cantidad de personas con las que tuvo contacto directo y minimiza las posibilidades de su propagación. Por su parte, Quiroz afirmó durante la conferencia de prensa que “tenemos un protocolo para la detección segura y precoz de los casos, eso se distribuyó por todos los hospitales públicos y privados. Era una posibilidad que apareciera en un hospital del sector privado, que tenía todo perfectamente planificado de forma apropiada y segura. Fue aislado en la sala de espera, se le hicieron las muestras correspondientes y fue aislado en la clínica. Luego de 24 horas la muestra dio positiva, y ese fue el camino que ocurrió en este caso”. “Desde que llegó a Buenos Aires no tuvo contacto social, él vive solo y el mismo día que llegó se presentó en el centro de salud. La posibilidad de contagios locales es muy baja”, resaltó Quiroz. Ayer, se activó el protocolo de seguridad por el coronavirus que se aplica en el aeropuerto internacional de Ezeiza por la presencia de un pasajero con fiebre en un vuelo de American Airlines procedente de Nueva York, aunque luego se determinó que “no tiene nexo epidemiológico” con el Covid-19. Esta fue la segunda vez que se activó el protocolo de seguridad por un caso sospechoso, ya que días atrás dos tripulantes de un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Miami presentaron signos de temperatura alta, lo que llevó a ubicar el avión en posición remota y proceder a los pasos establecidos para estos casos, y el procedimiento terminó también, arrojando resultado negativo. La semana pasada, además, dos personas quedaron aisladas en centros de salud en San Juan y en Santa Cruz. En el primer caso, se trató un joven argentino residente en Europa y en el segundo fue una turista italiana que vacacionaba en el país. En ambos casos, tras los estudios preliminares, quedaron descartados como casos de coronavirus. En tanto, el jueves pasado se conoció que además de los casos sospechosos de Covid-19 que eran analizados en el sur del país se registraron otros dos en la provincia de Buenos Aires. Según se informaron fuentes sanitarias, uno de los casos se trata de un chico de 18 años, internado en Ezeiza, que presentó síntomas compatibles con el coronavirus. El otro caso corresponde a un hombre, de 59 años, que fue atendido en un sanatorio de San Isidro. Ambos estuvieron de viaje por Europa y finalmente los análisis no dieron positivo. En ese sentido, ayer a la tarde, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había asegurado que el país se ha preparado “para sensibilizar la vigilancia que permita la detección precoz de casos, el aislamiento, el análisis de contactos y la atención con el objetivo de evitar la diseminación”. Durante una rueda de prensa junto a autoridades del área, Vizzotti destacó que “estamos trabajando articuladamente tanto en lo aéreo como en lo marítimo, junto con sanidad de frontera, migraciones y seguridad que complementa donde no hay sanidad de frontera” y agregó que el “desafío más grande es la detección precoz” para lo cual “todo el sistema de salud, tanto privado como estatal debe estar en alerta”. “En América los países que confirmaron casos son Estados Unidos con 89, Canadá 24, ecuador 6, México 5 Brasil 2 y República Dominicana 1”, explicó Vizzotti, que además afirmó que “como en todo evento de salud nuevo, los expertos y las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de que todos los actores sociales sean responsables a la hora de comunicar para no generar pánico en la población y contribuir a que las personas dispongan de información transparente, oportuna y actualizada para cuidarse". Como en los casos de toda enfermedad respiratoria, durante la rueda de prensa recomendaron a la población “el lavado frecuente de manos con agua y jabón, toser con el pliegue interno del codo, limpiar las superficies de contacto y ante la aparición de síntomas como fiebre, tos, malestar físico concurrir al médico de manera temprana para poder ser evaluados por los profesionales quienes determinarán si se reúnen las condicione de caso sospechoso para COVID-19 y realizar el análisis la laboratorio pertinente, la aislación y el tratamiento de soporte necesario para cursar la enfermedad”. Desde el Gobierno porteño informaron que si los vecinos tienen dudas pueden comunicarse a la línea 147 o hacer su consulta por WhatsApp al Chat de la Ciudad. Se recomienda a quienes hayan viajado a zonas de circulación sostenida del virus y que presenten síntomas respiratorios y fiebre que se contacten preventivamente con el sistema de salud según su ubicación. El primer caso de coronavirus se detectó el 8 de diciembre de 2019. En la actualidad el virus se está expandiendo en distintos países y causa enfermedades en personas que van desde las más simples como un resfriado o una gripe hasta más graves como un síndrome. Tiene una tasa de mortalidad baja y concentrada en un grupo etario (+60) que constituye una población de riesgo. En todo el mundo, el coronavirus ya provocó 3.118 muertes y ya tiene 91.313 contagiados desde que comenzó a propagarse. Hasta ahora, la mayoría de los casos de muertes se dieron en China y los países que siguen con más decesos son Irán (66), Italia (52) y Corea del Sur (28). PREVENCIÓN Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol para eliminar el virus durante al menos un minuto. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantener al menos 1 metro de distancia frente a aquellas personas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Al sentir fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica inmediata. La vacuna En las últimas horas, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, indicó que un tratamiento contra el coronavirus podría estar disponible para mediados de 2020 y llegaría a los pacientes a principios de 2021. Pence, quien lidera los esfuerzos gubernamentales estadounidenses contra el avance de la enfermedad en su país, lo anunció en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Hacia la tarde del lunes las autoridades médicas estadounidenses habían registrado 100 casos positivos de coronavirus, que ya se cobró seis vidas en el país del norte. Los decesos tuvieron lugar en el estado de Washington, en la región noroeste del país, cuatro de ellas el lunes. La mayoría de los afectados son pacientes de edad avanzada, muchos de ellos con enfermedades preexistentes, indicaron las autoridades de King County, donde se encuentra la ciudad de Seattle. También advirtieron que esperan que la cantidad de casos siga subiendo durante los próximos días.





