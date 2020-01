GUSTAVO BORDET ENTREGO 15 VIVIENDAS EN CONSCRIPTO BERNARDI. ADEMAS VISITO EL COMPLEJO AVÍCOLA DE ALTA BIOSEGURIDAD DEL GRUPO MOTTA

"Comenzando esta nueva gestión tiene también como finalidad el desafío que asumimos de trabajar en todo el norte entrerriano como lo venimos haciendo. Cuando asumí mi primera gestión marcaba que el norte tenía una gran postergación y que había un compromiso de reponer todo aquello que estaba haciendo falta", recordó Bordet y explicó que "por eso es que tenemos avanzado el proyecto del cierre norte energético, a lo que se suma el cierre gasífero y la conectividad con fibra óptica para que puedan venir inversiones a generar trabajo", en referencia a la nueva inversión del grupo Motta que genera 60 nuevos empleo en una primera etapa.



Respecto a las nuevas viviendas, el gobernador dijo que se construyeron a través del plan Primero tu casa que “diseñamos desde el gobierno de la provincia con el IAPV y que tiene financiamiento del 100 por ciento con fondos provinciales", sostuvo Bordet antes de recordar: "Veíamos con preocupación que en ese momento se habían cortado todos los programas de viviendas y era necesario establecer nuevas líneas para que no queden sin el acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional, cientos de familias entrerrianas".



En ese sentido, sostuvo que "tomamos el desafío de empezar y terminar las casas en el plazo de un año y lo hemos cumplido. Estas unidades habitacionales que estamos entregando están proyectadas para ser ampliadas, con plateas presentadas para el futuro, todas tienen termotanques solares para el ahorro de energía eléctrica y fueron construidas por empresas de la zona porque quisimos romper con la cartelización de la obra pública y generar oportunidades a empresas que puedan construir viviendas en todo el territorio de la provincia".



El gobernador dijo que el programa se diseñó para que "se aplique también en localidades más pequeñas donde las viviendas tienen más impacto y que, por lo general, son postergadas en los planes de vivienda. Hicimos viviendas en juntas de gobierno donde nunca antes se había realizado un plan de viviendas".



Respecto a Conscripto Bernardi destacó que "sin el apoyo de la municipalidad no hubiese sido posible construir estas viviendas porque el único requisito que le pedíamos a los municipios era que nos donen los terrenos. El entonces intendente, Rubén Boxler nos donó los terrenos y ahora lo seguimos con Marina y si hay más terrenos, seguiremos haciendo casas porque seguiremos implementando esta política de viviendas para que las familias que están esperando tengan el acceso a su vivienda en el futuro".



En la oportunidad, el gobernador anunció que se realizará la obra de cordón cuneta, la que se está licitando por 6 millones de pesos, financiada por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), destacó que era un "pedido que había realizado la intendencia".





Y finalmente sostuvo que estar en Bernardi significa redoblar el compromiso de trabajo en conjunto con el municipio, con la senador y el resto de los intendentes del departamento Federal para poder generar nuestros objetivos que son comunes y compartidos entre municipios y provincia".



De la inauguración participaron la intendenta de Conscripto Bernardi, Marina Canteros, la senadora provincia, Nancy Miranda; el intendente de Federal, Gerardo Chapino; los ministros de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Producción, Juan José Bahillo; y de Planeamiento, Luis Benedetto; el presidente de IAPV, Marcelo Bisogni; el presidente de Grupo Motta, Héctor Motta y el ex intendente de Conscripto Bernardi, Rubén Boxler, entre otros.



Cumplir un compromiso



En la oportunidad, la intendenta de Conscripto Bernardi, Marina Canteros, destacó que el gobernador Bordet "esta cumpliendo un compromiso que hizo de venir a entregar las 15 viviendas que sus adjudicatarios estaban esperando".



Resaltó que las viviendas son "soluciones para 15 familias y esto no se podría hacer si no se trabaja mancomunadamente el municipio con el gobierno provincial". En este marco, dijo que "durante esta gestión de gobierno seguiremos trabajando juntos para traer más bienestar y desarrollo y mejor calidad de vida a los habitantes".



Nuevas viviendas



El presidente del IAPV, Marcelo Bisogni felicitó a las familias adjudicatarias y les deseó “todo lo mejor con sus nuevas viviendas, donde van a conformar su hogar, poder criar los gurises, educarlos de la mejor manera”.



Además recordó “que estas viviendas se llevaron adelante gracias al gran esfuerzo del gobierno provincial, de la buena administración del gobernador Bordet, pero también de la solidaridad de muchísimos entrerrianos que ya cuentan con su vivienda y que todos los meses pagan su cuenta para que este programa siga adelante”, resaltó.



Luego de agradecer a la intendenta, senadora y vocales del Instituto, expresó: “Tenemos la esperanza que este año, el gobierno Nacional, nos acompañe para hacer más viviendas para todos los entrerrianos”.



Detalle de la obra



En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, inauguró 15 viviendas en la localidad de Conscripto Bernardi, departamento Federal.



Las unidades habitacionales contaron con una inversión de superior a los 18 millones de pesos y están ubicadas entre calle 9 de Julio y Santa Fe.



En esta localidad se construyeron tres viviendas monoambientes, seis viviendas de un dormitorio, y seis soluciones habitacionales de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.



Visita a Complejo Avícola



Tras la entrega de viviendas, el mandatario junto al presidente de Grupo Motta, Héctor Motta visitaron el Complejo Avícola de Alta Bioseguridad Cobise II.



En ese marco el gobernador destacó que "es un proyecto del Grupo Motta que ya estaba radicado en la zona de Conscripto Bernardi, ahora lo hace en Avenida Malvinas, en el acceso. Es una obra que demandará una inversión de 16 millones de dólares que generará en la primera etapa 60 puestos de trabajo, son todas familias de la zona que van a tener ocupación".



Resaltó que "es una gran noticia para el norte entrerriano" y valoró la decisión de la "empresas entrerriana que invierte en su provincia y esto genera un apoyo. Hemos estado acompañando la inversión con obras de infraestructura como gas para que la empresa pueda instalarse, genere desarrollo económico y empleo en la zona".



Este es el segundo complejo de este tipo de la empresa Motta, único en su tipo en Latinoamérica, donde se reemplazarán y actualizarán las nuevas técnicas y prácticas que hay en materia de producción cárnica aviar.



La propuesta Cobise del grupo Motta contempla alta bioseguridad en referencia principalmente a la ubicación estratégica, el diseño conceptual del sistema de reproducción y operativo del mismo, las medidas de control que son rigurosas y permite tener productos de primera calidad.



En el complejo se alojarán las reproductoras de carne. El objetivo es buscar la bioseguridad, la sanidad total de las aves alojadas ahí y crear un complejo que de una plataforma de relanzamiento para el crecimiento.



La empresa proyecta 21 galpones en 7 núcleos que estima concretar para el 2020/2021.