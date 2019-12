Lucha contra el hambre: empezarán a entregar esta semana las tarjetas alimentarias para 4 millones de personas

El gobierno nacional acordó hoy con los ministros de Desarrollo Social de todas las provincias la instrumentación del plan alimentario para reducir la pobreza en la Argentina y hubo una coincidencia unánime: la tarjeta alimentaria para paliar el hambre no podrá esperar hasta febrero, como se había evaluado, y se empezará a distribuir esta misma semana. “El hambre de los chicos no puede esperar y necesitamos del apoyo de ustedes y la coordinación de las provincias con la Nación”, les dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a sus pares de las provincias, en una reunión que se realizó en el piso 12 del ministerio por más de dos horas y media. De esta manera, allegados a Arroyo confirmaron a Infobae que el gobierno nacional ya coordinó con las provincias que esta misma semana se empezará a distribuir en todas las provincias la tarjeta alimentaria, que será de $4.000 para madres con un hijo en situación vulnerable y de $6.000 para aquellas familias que tengan más de un hijo. Esta tarjeta sólo podrá utilizarse para la compra de alimentos de la canasta básica y se recargará el tercer viernes de cada mes. El presidente Alberto Fernández y el ministro Arroyo habían evaluado lanzar recién en febrero esta tarjeta alimentaria en el contexto del Consejo contra el Hambre. Pero hoy se decidió adelantar esa definición ya que, como dijo el ministro de Desarrollo Social ante los representantes de todos los gobernadores, “la situación de pobreza y emergencia alimentaria en la Argentina es muy grave”. En el encuentro, Arroyo planteó trabajar “en forma federal y coordinada” en las políticas sociales. Así se definió que la tarjeta alimentaria que se empezará a distribuir esta misma semana y que llegará a unas 4 millones de personas en situación vulnerable será emitida por el Banco Nación. Ante el pedido de algunos ministros, también se aceptó la idea de que sean otros bancos provinciales los que, por cuestiones administrativas, puedan emitir esa tarjeta. “Lo que nos pidió el presidente Alberto Fernández es hacer una gestión federal. Mi tarea como ministro es ir en ese sentido y llevar adelante una gestión abierta. Esta primera reunión es de carácter operativo”, señaló Arroyo después del encuentro. donde presentó a su equipo que está conformado por Laura Alonso (secretaria de Inclusión Social); Emilio Pérsico (secretario de Economía Social); Gabriel Lerner (secretario de Niñez y Adolescencia); Alicia Soraire (secretaria de Abordaje Integral) y Gonzalo Calvo (secretario de Articulación Social); entre otros. Durante la reunión, Arroyo también brindó precisiones sobre el funcionamiento de la Tarjeta de Alimentos que será puesta en marcha esta semana. También se abordó el sistema de créditos no bancarios, desendeudamiento, desarrollo local, vinculación de planes con trabajo, jóvenes e infancia, entre otros. Por otra parte, en el encuentro se acordó que la entrega de la tarjeta alimentaria se dará en forma paulatina y se priorizarán las zonas más vulnerables en términos de índice de pobreza y emergencia alimentaria. Por caso, en el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que registró un incremento del 40,8% del nivel de pobreza, se detectó la emergencia alimentaria del 9,8% en mayor medida en el conurbano bonaerenese, las provincias del norte del país y en algunos conglomerados pobres de las afueras de Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Arroyo acordó también con sus pares de Desarrollo Social de las provincias que habrá un trabajo conjunto de agentes de ayuda nutricional para conducir a los que reciban la tarjeta alimentaria hacia una dieta saludable y evitar la malnutrición infantil. También se definió que cada provincia ajustará el plan alimentario de acuerdo con las realidades particulares de cada población y que este programa será monitoreado cada dos meses en reuniones con la Nación, similares a la que se realizó hoy. Arroyo convocó a las 11 a los ministros del área de todas las provincias y se realizó una reunión de más de dos horas, donde la apuesta fue coordinar las políticas del sector y establecer pautas de un “gobierno totalmente federal”. El ministro de Desarrollo Social quiere coordinar un esquema de prioridades y distribución coordinada de fondos sociales. También busca un esquema de controles de transparencia de distribución de los planes y la tarjeta alimentaria para sustentar los problemas de pobreza. Por otra parte, el Gobierno postergó por “problemas de agenda” el lanzamiento oficial de una amplia convocatoria del Consejo contra el Hambre que se iba a hacer hoy en la Casa Rosada, en una importante puesta en escena con referentes del empresariado, los gremios, los gobernadores y la oposición. Según explicaron a Infobae, Alberto Fernández analizó los detalles del tema junto con Arroyo y la coordinadora del Consejo, Victoria Tolosa Paz. La actividad de esta estructura para luchar contra el hambre se sustentará en una ley que será girada al Congreso en los próximos días. La idea es realizar el próximo viernes el lanzamiento oficial del Consejo. Participaron de la reunión los titulares de las carteras sociales de Córdoba, Juan Carlos Massei; de Corrientes, Gustavo Adán Gaya; de Buenos Aires, María Fernanda Raverta; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Migliore; de La Pampa, Diego Fernando Álvarez; de Santa Fe, Danilo Capitani y de Mendoza, Ana María Nadal. También los ministros de Catamarca, Marcelo Rivera; de Chaco, María Pía Chiacchio Cavana; de Chubut, Leticia Huichaqueo; de Entre Ríos, Marisa Paira; de Formosa, Aníbal Francisco Gómez; de Jujuy, Natalia Sarapura; de La Rioja, Gabriela Pedrali; de Misiones, Benilda Dammer; de Neuquén, Adriana Figueroa; de Río Negro, Nicolas Land; de Salta, Verónica Figueroa; de San Juan, Néstor Fabián Aballay; de San Luis, Federico Berardo; de Santiago del Estero, Ángel Hugo Niccolai; de Santa Cruz, Bárbara Weinzettel; y de Tucumán, Gabriel Yedlin.