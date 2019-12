Bordet convocó a la unión de los entrerrianos y llamó a un salto de calidad institucional en la provincia

El mandatario, junto al presidente Alberto Fernández, asumió su segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo provincial.



“Son muchos los desafíos que se nos presentan, pero lo vamos a hacer juntos, ningún interés es superior al de todos los entrerrianos”, afirmó. En ese marco, agradeció el trabajo realizado hasta el momento en conjunto con la legislatura y el consenso logrado en ese ámbito entre todas las fuerzas políticas. También destacó la necesidad de profundizar en herramientas que continúen concretando lo plasmado en la reforma constitucional de 2008.



En esa línea, Bordet anunció que la reforma política y en la justicia serán los pasos siguientes para un “salto de calidad institucional” en Entre Ríos. Adelantó así que enviará nuevamente un proyecto de reforma política que buscará lograr la equidad de género en la representación legislativa y que “al ciudadano expresarse cabalmente con el voto”; también hará lo propio con una reforma judicial para dar “mayores garantías a los ciudadanos”, porque “todos somos iguales ante la ley”, remarcó.



Además reveló que la provincia avanzará en la producción pública de medicamentos genéricos, así como en las acciones necesarias para poner en funcionamiento pleno los hospitales del Bicententario en Gualeguaychú y de la Baxada, en Paraná.



Otro anuncio importante fue la solicitud del mandatario entrerriano para que la legislatura trabaje una norma que reemplace el decreto que regule la aplicación de fitosanitarios y “que no ha alcanzado los consensos necesarios”. “No me gusta gobernar por decreto, por eso invito a la legislatura a que debata y que le dé a este tema el marco de consenso y acuerdos”, explicó Bordet.



Aseguró que trabajará en profundizar lo avanzado en materia del sistema portuario en forma integral, una nueva matriz energética, el sistema vial de la provincia, garantizar el acceso a la vivienda y el crecimiento del sector turístico, no solo como generador de puestos de trabajo sino también como factor de integración.



Hizo hincapié además en reforzar políticas que promuevan el desarrollo humano, una educación de calidad como herramienta inclusiva y en relación con el mundo productivo y el desarrollo de cadenas productivas que generen fuentes genuinas de trabajo.



Bordet recordó además, que el año próximo será el bicentenario de la firma del Tratado del Pilar, por parte del general Francisco Ramírez que fuera “piedra fundamental y antecedente para la Constitución Nacional de 1853”, y también se cumplirán 200 años de la creación de la República de Entre Ríos.



Recordó en ese sentido el “destino de grandeza” al que está destinada nuestra provincia, citando las palabras de Tomás de Rocamora y enumerando las grandes personalidades entrerrianas que han protagonizado la historia de nuestro país entre políticos, pensadores y escritores. Manifestó además la potencia que representa la “multiculturalidad” que signa a la provincia, con comunidades donde han convivido diferentes etnias y colectividades de inmigrantes.



Repasos



Durante su discurso ante la asamblea legislativa que encabezó la vicegobernadora, Laura Stratta, Bordet repasó la difícil situación macroeconómica que vivió el país y que afectó a la provincia los últimos cuatro años, pero valoró que “propiciando el diálogo y el encuentro entre todos los estamentos del Estado logramos encauzar la situación y hoy nuestra provincia goza de buena salud en términos administrativos y financieros, y con un sostenido nivel de obras públicas y de políticas de promoción a la actividad económica”.



“Todos hemos tenido la madurez política necesaria para avanzar sobre las diferencias pensando en los grandes objetivos, e hicimos de la gestión la base para construir un vínculo sólido entre los ciudadanos y el gobierno”, agregó.



Al hacer un repaso sobre los logros centrales de estos cuatro años, el gobernador resaltó la “buena salud” de las cuentas públicas en términos administrativos y financieros, la recuperación de la coparticipación nacional junto a otras provincias y el “respeto y el cuidado” de los derechos de los trabajadores.



También estuvieron presentes lo ex gobernadores entrerrianos Jorge Busti y Sergio Urribarri; ministros, funcionarios, senadores y diputados provinciales; legisladores nacionales; intendentes de toda la provincia; y representantes del Poder Judicial, las cámaras empresariales, de los distintos cultos y organizaciones sociales.



Además, en representación del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, estuvo presente el ministro de Seguridad de esa provincia, Juan José Lopez Dosimoni.