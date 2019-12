Con ovaciones a “Wado” De Pedro, Carlos Zannini y Ginés González García, Alberto Fernández les tomó juramento a los integrantes de su gabinete

El primero en jurar fue Santiago Cafiero, quien escuchó las siguientes palabras de Fernández: “Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la constitución de la Nación Argentina”. Cafiero, al igual que el resto del Gabinete, respondió: “Sí, juro”. “Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación nos lo demanden”, completó Fernández. Cuando se leyó el acta en el que se enumeraron todos los ministros y las ministras que jurarían frente al Presidente, el más aplaudido fue Carlos Zannini, a quien le corearon su apodo: “¡Olé, olé, olé, olé, Chino, Chino!". El otro fue Eduardo “Wado” de Pedro: había un numeroso grupo en el medio del salón que gritó su apodo por un buen rato: “Olé, olé, olé, olé, ‘Wado’, ‘Wado’”. El primer ministro en jurar fue Agustín Rossi, quien estará al frente de la cartera de Defensa. Luego lo hicieron Luis Basterra (ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca), Mario Meoni (ministro de Transporte) y Marcela Losardo (ministra de Justicia y Derechos Humanos), quien juró y se olvidó de firmar el acta, hecho por el cual Fernández lanzó una broma: "Se van todos sin dejar la firma, eso me da miedo”. El mandatario volvió a repetir la misma frase cuando otro de los funcionarios dejaba el escenario sin firmar el acta. Sabina Frederic lo hizo como ministra de Seguridad y “Wado” De Pedro como ministro del Interior. Tras la firma de De Pedro, Martín Guzmán, ministro de Economía, se acercó a Fernández parar jurar y firmar. “No Guzmán. Ahora va Solá. Salvo que quieras jurar como canciller”, le dijo Fernández a Guzmán, entre risas. Tras la firma de Felipe Solá (ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), sí lo hizo Guzmán. Luego fue el turno de Matías Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo). Previo a su jura, el Presidente le expresó un comentario que causó otra carcajada general: “Me tiene a maltraer esto (por la banda presidencial), es que no acostumbro a usar bandas”. Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas), Ginés González García (ministro de Salud) y Daniel Arroyo (ministro de Desarrollo Social) fueron los siguientes. González García también se llevó una ovación especial y, tras un abrazo, un comentario de Fernández: “Fueron más las veces que le tomamos juramente como ministro de Salud que las que le pidieron documento”. Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de Mujeres, Género y Diversidad), Nicolás Trotta (ministro de Educación), Tristán Bauer (ministro de Cultura), Roberto Salvarezza (ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación); Claudio Moroni (ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Juan Cabandié, (ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible), Matías Lammens (ministro de Turismo y Deportes), María Eugenia Bielsa (ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat), Julio Vitobello (Secretario General de la Presidencia), Vilma Ibarra (Secretaria Legal y Técnica), Gustavo Béliz (Secretario de Asuntos Estratégicos), Carlos Montero (Síndico de la Nación) y Juan Pablo Biondi (Secretario de Comunicación) completaron la jura. Entre los asistentes en un museo que se caracterizó por el calor agobiante -no andaba casi ninguno de los aires acondicionados- y por los dedos en "V", se mezclaron sindicalistas con intendentes, gobernadores, diputados y senadores y empresarios. Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, que estuvo preso por el caso cuadernos, tramitado por el juez Claudio Bonadio, aplaudió con una sonrisa cuando juró Zannini. Sobre el final, los familiares y amigos se apiñaron cerca del escenario para saludar a los funcionarios entrantes. Y aprovecharon para sacarse fotos detrás de la tarima. Muchos de ellos con Rafael Correa, el ex presidente de Ecuador, que estaba exultante con la jura de Fernández y que se mostró crítico del “Lawfare”, el término que utilizó la vicepresidenta en la audiencia de la semana por el juicio de la causa conocida como “Vialidad”.