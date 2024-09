La Provincia reconoció a Roberto Romani por su trayectoria en la Cultura y Comunicación

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto de reconocimiento al músico, poeta y comunicador, Roberto Romani, a quien le entregó la distinción provincial “El Sauce”, creada y entregada por primera vez, para destacar la trayectoria en la Cultura y la Comunicación.

"Es un premio que queremos darle a las figuras más importantes que tenemos en nuestra provincia en términos de cultura y de comunicación", expresó el mandatario durante el acto de reconocimiento y entrega de la distinción a Roberto Romani, que se desarrolló este sábado en Larroque.

"Es un honor y un gusto personal poder entregarte esta distinción, este premio provincial `El Sauce¿, que hace alusión al caballo de Urquiza, ese caballo que montó para entrar en Buenos Aires, después la Batalla de Caseros", continuó diciendo.

Párrafo seguido, destacó la importancia del reconoocimiento que, "más allá de ser una distinción a tu persona, también pretende poner en valor a nuestra cultura y a quienes la defienden", remarcó y acotó: "Los pueblos que no impulsan, no propagan, no invierten en su cultura, son pueblos que terminan siendo débiles, que terminan estando a la merced de cualquiera. Son pueblos que finalmente no son libres, porque la cultura y la educación nos dan la libertad".

Por su parte, Roberto Romani agradeció al gobernador por las palabras y por "esta decisión de comenzar a premiar a gente valiosa". También, destacó la labor de Sergio Kneteman y Fabián Reato, que fueron propulsores de esta iniciativa a través del gobierno de la provincia. "Sé que han trabajado con un equipo maravilloso", valoró.

En la oportunidad, Romani hizo entrega de su primer guitarra al intendente de Larroque. "Es muy significativa para mí y va a quedar en las manos de Francisco, para que quede para siempre en nuestro pueblo, en el museo o donde consideren", dijo, al tiempo que recordó que tuvo su primer guitarra el 20 de enero de 1978, "cuando comencé a gravitar en la vida cultural, comunicacional, del teatro y de tanto sueños aquí en Larroque".

Acompañaron en el evento, el intendente de Larroque, Francisco Benedetti; el secretario de Cultura, Fabián Reato; y el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman. Cabe destacar, que la velada contó con músicos y artistas de la provincia que desarrollaron el espectáculo denominado "Entre Ríos celebra a Roberto Romani".

Embajador de la cultura entrerriana

Roberto Romani nació en Larroque en 1957 y vivió con su familia en la zona rural hasta los 15 años. Se licenció en Ciencias de la Comunicación Social y trabajó en el diario Noticias de Gualeguaychú y en Radio Gualeguay, colaborando permanentemente con medios periodísticos de la región. Escribió 400 obras musicales, publicó 30 libros e hizo 16 grabaciones -con poemas y melodías del Litoral- y cinco trabajos audiovisuales. Fue director de la Editorial de Entre Ríos, secretario de Cultura de la provincia, y ha recorrido la provincia y el país como poeta y animador de fiestas populares.