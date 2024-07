Fuertes cuestionamientos a la oferta salarial que el Gobierno realizó a los docentes

El dirigente realizó un pormenorizado análisis de la oferta salarial que este lunes presentó el Gobierno provincial a los gremios estatales y docentes.



En primer lugar detalla de qué se trata la propuesta:



1) Aumento en Julio del 5% sobre haberes de junio



2) Sueldo testigo de $ 418.000



3) Aumento del descuento por aporte jubilatorio del 3% (sobre sueldo bruto)



4) Bono en negro, sólo para activos, de $ 40.000, por tres meses.



5) Promesa de abonar en agosto lo que indique la inflación de Julio



Y agrega tres datos extra:



6) Incumplimiento de lo prometido en paritaria anterior respecto a cubrir la diferencia entre aumento e inflación en el primer semestre



7) No tratamiento en legislatura nacional de la devolución de FONID



8) Plan nacional de secar el mercado de pesos



• Análisis



“Debemos tener en cuenta que se suma un 3% de descuento por aporte jubilatorio, ese descuento del 3% se aplica sobre sueldo bruto y es por eso que impacta en un 3,7% en salarios de activos y en 3,15% en sueldos de jubilados, es así que el aumento real queda en 1,3% para julio respecto a junio para docentes activos y en 1,85% en docentes jubilados menores a la edad ordinaria, 57 mujeres y 62 varones, quedando en 5% sólo para jubilados de edades mayores a las de la jubilación ordinaria”.



“El cargo testigo aumenta $ 4.212, por lo que llegaría a $ 383.265, pero lo anunciado en el punto 2) es que llegará a $ 418.000, lo que comprobamos aquí y que no se anuncia en la presentación de la oferta es que se llega a ese monto inflando el salario con $ 4.212 de aumento por porcentaje y $ 34.735 de adicional para mínimo, que deja en el mismo valor de salario a maestros o preceptores desde el inicial hasta los 7 años, y recién aparece una diferencia al llegar a los 7 años, pero muy pequeña hasta llegar a los 10 años”.



“Ese aumento del mínimo inflado con adicional para mínimo lleva el sueldo testigo del 43,4% de la línea de la pobreza en junio a 45,1% de la canasta proyectada de julio, pero esta comparación no sirve como referencia, porque el 89% de ese aumento es adicional para mínimo que sólo se aplica al sueldo testigo”.



En cuanto al bono en negro de $ 40.000 por agente,” no debe ser evaluado como aumento salarial porque la Constitución de Entre Ríos prohíbe, desde el año 2.008, el pago de haberes con sumas en negro”.



“Al respecto debemos decir, el gobierno anterior pagó en el verano 2020/21una suma en negro para activos y jubilados durante tres meses, que luego se transformó en monto remunerativo en febrero de 2021 y el actual gobierno pagó un bono de $ 25.000 en enero, pero se abonó a activos y jubilados. Este bono deja afuera a docentes jubilados”, advirtieron.



“El gobernador está malversando fondos públicos, debería destinarlos a salarios legales y los utiliza para pagar un bono en negro que es prohibido por la Constitución, el hecho de ser un ciudadano de Ciudad de Buenos Aires no le permite aducir desconocimiento de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.



“Por otro lado, lo que contribuye a producir mucha bronca en quienes sufrimos esta ilegalidad constitucional y una oferta empobrecedora, es ver la mentira en la prensa provincial: el gobierno anuncia por los medios que se abonará una suma fija de $ 120.000, eso es lo que hoy cree la sociedad entrerriana y debemos salir a desmentir con toda nuestra fuerza: un bono en negro, inconstitucional de $ 40.000 sólo a docentes activos es muy diferente a la mentira difundida por el gobierno de Frigerio”.



“El gobierno promete que con haberes de agosto abonará la inflación de julio. Primero, aunque cumpliera con lo prometido, seguiríamos en una profunda situación de empobrecimiento, con un sueldo inicial por debajo de la línea de indigencia, pero, por otro lado, concurrimos a una reunión paritaria en la que se incumplió la promesa de la paritaria anterior que consistía en compensar al final del semestre la pérdida contra la inflación, por lo que a la nueva promesa ni siquiera la podemos escuchar. Ya no podemos creer en promesas ante la evidencia de un gobierno que miente. Por lo tanto, hay que borrar el punto 5) al comprobar el punto 6)”.



Sobre el punto 7), “a comienzos de año el gobierno nacional nos quitó a los docentes de todo el país el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad, el gobernador Frigerio apoyó esa quita del gobierno de Milei y dijo que se debería hacer cargo la provincia, lo hizo un mes y luego argumentó que no le correspondía a la provincia. Eso representó para los docentes entrerrianos una pérdida de un monto que representaba el 12% del salario inicial, mientras los culpables se lavan las manos, a la pérdida la pagamos los docentes.



“Actualmente está presentado en el Congreso Nacional el proyecto de devolución del FONID, pero la mayoría de legisladores del grupo de Milei con el acompañamiento de los legisladores que se someten a las órdenes de Frigerio, impiden que se de tratamiento al FONID. Que se entienda, Frigerio dice que es un problema del gobierno nacional, pero manda a sus legisladores a impedir su aprobación”.



En relación al punto 8, Hutt dice lo siguiente: “Lamentablemente tenemos que darnos cuenta que la oferta salarial no es casualidad, no es un error, no le duele al gobernador una propuesta tan empobrecedora, para entenderlos tenemos que informarnos sobre las políticas nacionales y al respecto, Caputo anunció un plan que consiste en secar el mercado de pesos, no emitir más pesos para acompañar la inflación y eso significa, traducido a nuestro salario, exactamente la oferta que estamos analizando”.



“Nada de aumento porque no habrá pesos para sostener aumentos, los precios siguen subiendo, pero no habrá pesos para compensar esos aumentos inflacionarios, no es un error de Frigerio lo que estamos sufriendo, no tenemos que pedirle que se dé cuenta de lo que nos está haciendo, porque su plan es exactamente hacernos eso y ante un gobierno con esas políticas, con esos conceptos, con esa filosofía de quita de recursos a la clase trabajadora, hay un solo camino, pero dependerá de cuantos nos animemos para construir ese camino, que será largo, difícil, con golpes, con descuentos, con detenciones ilegales como las que sufrimos quienes estuvimos en la plaza del Congreso el 12 de junio para enfrentar la ley bases que es parte de este proyecto que hoy se traduce en nuestra oferta salarial”.



“Para quienes decidan seguir confiando en el plan económico de Milei y de Frigerio, en el modelo de país para pocos, en el castigo a los que reclaman, en la quita de medicamentos oncológicos a los enfermos de cáncer que ya se empiezan a morir por falta de medicamentos, en sostener el hambre de millones de niños mientras se guardan miles de toneladas de alimento en galpones ocultos esperando que se pudran, reciban la oferta con felicidad y confíen que seguirán empobreciendo con felicidad de acompañar un proyecto de sociedad apoyado en la crueldad hacia el semejante, en la crueldad al prójimo”.



“A quienes entiendan lo que tenemos que enfrentar y estén dispuestos a sumarse a la lucha, a quienes les duele el hambre de los niños tanto como indigna esta propuesta salarial, nos encontraremos en todos los frentes de lucha que decidamos entre todos”, concluyó. (APFDigital)