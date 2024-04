CÓMO TRAMITAR LA CERTIFICACIÓN NEGATIVA EN ANSES

La Certificación Negativa es un comprobante que emite ANSES en el que se deja constancia de que la persona no registra aportes y no recibe ningún programa o prestación de la Seguridad Social. Es necesaria para realizar diferentes trámites, tiene una validez de 30 días, no requiere sello o firma de un agente del organismo y se obtiene a través de la web o la app mi ANSES.