Cambia el calendario ANSES para jubilados: el Gobierno atrasó los pagos de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó este miércoles el calendario de pago para jubilados y pensionados para el mes de mayo y atrasó algunas fechas de liquidación.

El cambio se oficializó a través de la Resolución 107/2024, la cual explica que, debido a los cambios en la fórmula previsional, las fechas de pago de abril se modificaron y, por ende, también deben atrasarse las de mayo.

La medida, firmada por el titular de ANSES, Mariano de los Heros, y publicada en el Boletín Oficial, modifica a la Resolución 37/2024 que la entidad publicó a mediados de febrero con los calendarios completos de marzo, abril y mayo.

Esta se oficializó luego de que el Gobierno confirmara un aumento del 11% para los titulares de ANSES en mayo, mismo número que el último dato de inflación disponible, medida que llevará a la jubilación mínima a los $ 190.141,60 el próximo mes.

En particular, se atrasó una semana el pago de las Pensiones No Contributivas que liquida mes a mes la entidad, mientras que el depósito de las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tanto para los haberes mínimos como para los superiores al básico se mantienen con las mismas fechas.

Según se explica en los considerandos de la resolución, tras la modificación de la fórmula de movilidad dispuesta por Javier Milei en marzo, con un sistema que ahora actualiza los haberes de jubilados y pensionados todos los meses en base al último dato de inflación, por "razones operativas" la ANSES se vio obligada a cambiar las fechas de pago de abril para aplicar el nuevo sistema.

Bono

Es por esto que en el corriente mes se aplica un calendario desdoblado cuya segunda parte inició este mismo miércoles 17 y supone el pago tanto del bono de $ 70.000 como del aumento por movilidad correspondiente (poco más de $ 105.000 en total) a los jubilados y pensionados de la mínima con documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 y todos los titulares de las Pensiones No Contributivas.

Ahora, tras la modificación del calendario de abril, ANSES definió que "cuestiones operativas hacen necesario adecuar los cronogramas" de pago de mayo para ciertos grupos: el nuevo calendario de jubilaciones y pensiones.

es a raíz del cambio en la fórmula de movilidad: ¿Quiénes cobran una semana después?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó este miércoles el calendario de pago para jubilados y pensionados para el mes de mayo y atrasó algunas fechas de liquidación.

El cambio se oficializó a través de la Resolución 107/2024, la cual explica que, debido a los cambios en la fórmula previsional, las fechas de pago de abril se modificaron y, por ende, también deben atrasarse las de mayo.

ECONOMÍABuscan sumar a las billeteras virtuales como canal de pago a jubilados

La medida, firmada por el titular de ANSES, Mariano de los Heros, y publicada en el Boletín Oficial, modifica a la Resolución 37/2024 que la entidad publicó a mediados de febrero con los calendarios completos de marzo, abril y mayo.

Esta se oficializó luego de que el Gobierno confirmara un aumento del 11% para los titulares de ANSES en mayo, mismo número que el último dato de inflación disponible, medida que llevará a la jubilación mínima a los $ 190.141,60 el próximo mes.

En particular, se atrasó una semana el pago de las Pensiones No Contributivas que liquida mes a mes la entidad, mientras que el depósito de las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tanto para los haberes mínimos como para los superiores al básico se mantienen con las mismas fechas.

Según se explica en los considerandos de la resolución, tras la modificación de la fórmula de movilidad dispuesta por Javier Milei en marzo, con un sistema que ahora actualiza los haberes de jubilados y pensionados todos los meses en base al último dato de inflación, por "razones operativas" la ANSES se vio obligada a cambiar las fechas de pago de abril para aplicar el nuevo sistema.

Bono

Es por esto que en el corriente mes se aplica un calendario desdoblado cuya segunda parte inició este mismo miércoles 17 y supone el pago tanto del bono de $ 70.000 como del aumento por movilidad correspondiente (poco más de $ 105.000 en total) a los jubilados y pensionados de la mínima con documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 y todos los titulares de las Pensiones No Contributivas.



Ahora, tras la modificación del calendario de abril, ANSES definió que "cuestiones operativas hacen necesario adecuar los cronogramas" de pago de mayo para ciertos grupos: el nuevo calendario de jubilaciones y pensiones.

cuándo cobra en mayo cada grupo

En particular, el único grupo que sufrió cambios en su fecha de pago fueron los titulares de Pensiones No Contributivas, quienes en el diseño original debían cobrar sus haberes del jueves 2 de mayo al miércoles 8, mientras que ahora lo harán una semana después: del jueves 9 de mayo al miércoles 15, publicó ElCronista.

Mientras tanto, jubilados y pensionados tanto de la mínima como con haberes superiores cobrarán en las mismas fechas publicadas en febrero por ANSES: todos los calendarios.



Calendario de pago de mayo para Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 9 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 10 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 13 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 6 y 7: martes 14 de mayo de 2024;

Calendario de pago de mayo para jubilados con el haber mínimo ($190.141)

Documentos terminados en 0: jueves 9 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 1: viernes 10 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 2: lunes 13 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 3: martes 14 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 4: miércoles 15 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 5: jueves 16 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 6: viernes 17 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 7: lunes 20 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 8: martes 21 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 9: miércoles 22 de mayo de 2024.



Calendario de pago de mayo para jubilados con haberes superiores al mínimo (más de $190.141)

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 23 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 24 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 27 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 6 y 7: martes 28 de mayo de 2024;

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 29 de mayo de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 15 de mayo de 2024.