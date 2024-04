Nuevo DNU Jubilados: tras las correcciones del Gobierno, cuándo y cómo se cobran los haberes y bonos en abril

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el decreto 282/2024 que oficializó el esquema de liquidaciones de las prestaciones previsionales de abril. El documento confirma que las jubilaciones se pagarán en dos tramos, como había anticipado un comunicado de la Anses, pero también corrige y aclara algunos puntos que habían generado confusión sobre la percepción de un bono o ayuda económica extra. ¿Cuándo, cómo y quiénes cobran un bono de 70.000?

En rigor, este 3 de abril se abrió el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones . El pago se efectivizará en dos tramos y —por el momento— la segunda fecha de liquidación no fue confirmada .

En esta primera instancia, se pagarán $134.445,30, el monto vigente desde marzo para las jubilaciones mínimas. Luego, cuando se efectivice el calendario complementario, se abonará "la diferencia de movilidad (el 27% de aumento) más el bono de $70.000, alcanzando los $241.283,31", explicaron voceros de Anses a Página|12.

Cómo se estableció el esquema de pago de jubilaciones de abril, cronológicamente

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 268/2024, publicado el 21 de marzo, determinó un aumento de la jubilación mínima a $134.445,30, y dispuso que quienes cobrasen ese monto o menos, percibirían además un bono de $70.000. Así, los jubilados cobrarían con el bono un total de $204.445,3.

Sin embargo, el 25 de ese mes, con la publicación del decreto 274/2024, se hizo oficial la nueva fórmula de movilidad para jubilaciones y pensiones, que determinó que a partir de julio se actualizarán mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El documento explicaba también que a las liquidaciones de abril se aplicaría un incremento de 12,% y un adicional del 13,24% correspondiente al IPC de febrero a cuenta de la movilidad a pagar en junio. Es decir, la jubilación mínima del cuarto mes del año ya no sería de $134.445,30, ya que pasaría a ser de $171.283,31. Además, se le adicionará el pago de un bono de $70.000, llevándola, finalmente, a $241.283,31.

Sin embargo, ocurría una contradicción: por el dnu 274, los jubilados no iban a poder cobrar el bono de 70.000, debido a que el tope para percibirlo no había sido actualizado --es decir, continuaba siendo el de $134.445,30, y no de $171.283,31--, por lo que, de esa manera, y según los términos fijados hasta el momento, no había ayuda económica.

Por esta razón, con la publicación del nuevo decreto 282/2024, el Gobierno corrigió su error para que los jubilados puedan cobrar el bono entero. Según el documento, se sustituyeron el artículo 3 y 4 del DNU 268.

"Dispónese que para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a $171.283,31, la ayuda económica previsional será equivalente a $70.000", indica.

Asimismo, la Administración Nacional aclaró que quienes cobren un monto superior a los $171.283,31, cobrarán un bono "igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $241.283,31”.

Cómo cobrarán los jubilados en abril

Según confirmaron los voceros de Anses a Página|12, en abril, los jubilados percibirán sus haberes en dos tramos. La primera liquidación con los valores "de marzo", es decir, sin el aumento del 27% (12,% + 13,24%) ni el bono. El segundo pago no tiene fecha confirmada, pero contemplará la diferencia.

"En el calendario habitual, cobrarán $134.445,30 (como la mínima de marzo), y en el segundo calendario complementario (aún no confirmado), cobrarán la diferencia de movilidad más el bono, alcanzando los $241.283,31", explicaron.

“Se hará una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en dos momentos distintos, no porque se les pague en cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en dos instancias diferentes”, aclaró la semana previa al fin de semana largo el vocero presidencial Manuel Adorni.

Desde el organismo previsional habían agregado: “En consecuencia, habrá una primera liquidación correspondiente al haber de marzo 2024 y una segunda liquidación, dentro del mismo mes de abril, correspondiente al aumento por movilidad previsional y al refuerzo previsional de $70.000”.