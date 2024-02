Frigerio a los docentes: “El cumplir con los 190 días de clases es innegociable”

Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirieron a la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y cese del pago de la quinta hora de clase, conectividad y materiales didácticos por parte del gobierno de Javier Milei; fue durante una conferencia que brindaron al encabezar la reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, que registró Elonce.



En ese marco, Frigerio descartó la existencia de un conflicto con los docentes, dijo sentirse acompañado por los maestros entrerrianos y sí dio cuenta de una discusión con algunos representantes de los trabajadores de la Educación. “Las aulas tienen que estar siempre abiertas y cumplir con los 190 días de clases, y eso es innegociable, porque en eso nos jugamos la posibilidad de ser un país desarrollado, pero mejorando mucho la calidad de la educación”, sentenció el mandatario provincial.



Y respecto a las negociaciones salariales en paritarias con los representantes sindicales, Frigerio reconoció que “se perdió el poder compra del salario de todos los empleados públicos” y bregó por “el éxito del gobierno nacional en la lucha contra la inflación”.

“Las cuentas públicas de las provincias pasan por momentos dramáticos porque perdimos muchos recursos y en la medida que los podamos recuperar, ya sea el dialogo o a través de la Justicia, podremos sentarnos de otra manera con todas las reparticiones que hacen a la gestión pública para ver cómo podemos recuperar el poder de compra perdido”, prometió el gobernador y sentenció: “No podemos decir que les vamos a dar lo que no tenemos, porque tenemos que manejarnos con responsabilidad, no con demagogia y políticas populistas”.

La mayoría de los gobernadores intentamos revertir lo que en el pasado nos hizo tanto daño, como lo fue el mentirle a la gente al decirle que podíamos hacer cosas que no estamos en condiciones dada la crisis que atravesamos”, recalcó Frigerio y remarcó: “En medio de la crisis, desde el Estado priorizamos la estabilidad de los trabajadores”.



Pullaro, por su parte, dio cuenta de las finanzas provinciales para responder a la quita de fondos nacionales: “Terminamos con un déficit fiscal que se aproxima a una masa salarial y una deuda flotante que la cuadruplica, con lo cual, cualquier compromiso debe estar atado a lo que tiene que el gobierno provincial, porque hacer algo diferente sería una mentira de corto plazo”, expuso.



Y continuó: “A los empleados públicos les pusimos los números de la provincia arriba de la mesa, les mostramos cuántos recursos perdimos en los últimos meses y qué es lo que podemos hacer. En ese debate sincero y racional, la inmensa mayoría de los docentes nos está acompañando”.

Pullaro pidió a los docentes santafesinos “que vuelvan a las aulas porque que es lo que quieren hacer” y estimó que, “tal vez, el conflicto termina siendo con los representantes de los trabajadores, pero no con los docentes”. Asimismo, dio cuenta de una “recomposición salarial importante” a ese sector de la Educación.



Sobre el FONID, el gobernador santafesino reconoció que su provincia “no tiene forma de asumir ese costo porque es mucho dinero el que llegaba de Nación”. Pullaro bregó para que el gobierno nacional pueda revisar su decisión, pero, si eso no sucede, reiteró que la provincia de Santa Fe “está muy lejos de tomar esa responsabilidad porque las finanzas provinciales no podrían mantenerlo en el tiempo”.



El FONID, que el Gobierno nacional que no financiará más y que dejó en manos de las provincias su pago, representa un 10% del salario docente. La gestión Frigerio había anunciado que lo pagaría con fondos provinciales por planilla complementaria durante este mes, pero tal decisión se mantiene en suspenso hasta que los gremios docentes decidan si aceptan o no la oferta salarial que Provincia extendió en la mesa paritaria. (Elonce)