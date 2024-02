Frigerio: “Estoy convocando a toda la sociedad a trabajar juntos para que las escuelas estén en condiciones”

También señaló que la provincia está cumpliendo con los plazos necesarios para pagar el próximo vencimiento de la deuda en dólares, y adelantó que hay 12 autos oficiales que no aparecen y que están en condiciones de ser denunciados en la justicia.



“Hemos asumido hace menos de 60 días, sin plata además, así que yo estoy convocando a toda la sociedad civil, también a los intendentes, a las cooperadoras escolares y a las organizaciones no gubernamentales a trabajar juntos en esta excepcionalidad para que podamos tener las escuelas preparadas para recibir a los miles de alumnos de nuestra provincia”, indicó Frigerio en conferencia de prensa, este martes, luego de la reunión de gabinete.



“Estas dos semanas por delante la prioridad para mi gobierno es que las escuelas estén en condiciones para recibir a los alumnos”, continuó.



El mandatario provincial se refirió al estado edilicio de las escuelas de la provincia, que calificó como “crítico”. Sumó a eso que recibió el gobierno provincial “sin plata”, y ante esa “excepcionalidad”, convocó a una “cruzada” para que las escuelas estén en condiciones de comenzar las clases.



“Hay una escuela, como por ejemplo la N° 23, en el departamento Islas, que el año pasado tuvo sólo 29 días de clases porque no andaban las lanchas, porque los arroyos estaban tapados de camalotes”, describió Frigerio y subrayó: “Esas son tareas a las que también estamos abocados para que no se pierda ningún día de clases”.



“Como dije en la campaña: los 190 días de clases no son un promedio; o no son sólo para las escuelas de Paraná. Los 190 días de clases tienen que darse en cada una de las escuelas de nuestra provincia. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para cumplir con esa obligación”, enfatizó.



Deuda en dólares



Por otra parte, se refirió al pago del próximo vencimiento de la deuda en dólares que heredó, y confirmó que se están dando todos los pasos “para honrar nuestros compromisos”.



“Ustedes saben que nos tuvimos que endeudar en pesos para pagar la deuda en dólares porque no estaba ese monto ahorrado, como nos habían dicho que iba a estar. Lamentablemente estaba sólo una parte. Pero estamos cumpliendo en tiempo y forma esa obligación y vamos a empezar también una discusión con nuestros acreedores para revisar esas condiciones de pago en el futuro”, adelantó.



Denuncia por la sustracción de autos oficiales



Respecto a la devolución de autos oficiales que funcionarios de la anterior gestión utilizaban para asuntos personales, Frigerio confirmó que “los autos en el Estado se tienen que usar para cumplir las tareas de la gestión”.



“Para que sepan los números: Hay una flota de 565 autos. 139 se pusieron a disposición porque eran utilizados por funcionarios para cuestiones personales y no para las tareas del área en el que se desempeñaban. De esos, 45 estaban en buen estado y fueron directamente a la Policía. Se está haciendo el papeleo del traspaso. Hay 94 autos que estaban en mal estado, no se podían usar. Esos están siendo ya reparados en gran medida van a ser donados a las juntas de gobierno o algunas comunas que los precisan y también van a colaborar en su arreglo”, precisó el gobernador.



Luego, puntualizó que “hay tres autos en guarda judicial”, y que “hay 28 autos que, al día de hoy, que no sabemos el paradero”. “De esos creemos que hay 11 autos que fueron a remate o se desguazaron, estamos terminando de revisar eso porque la información es muy poco clara”, advirtió y, para concluir, adelantó que “hay cinco autos que entendemos que vamos a encontrar en los próximos días”.



“Pero sí, ya sabemos que hay 12 autos que tenemos que denunciar su sustracción del erario público, de los bienes del Estado. Así que ya estamos haciendo la denuncia por hasta ahora 12 vehículos de la administración gubernamental que no estamos encontrando”, concluyó el mandatario.