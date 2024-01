Frigerio anuncia aumento a estatales atado a los ingresos provinciales

El objetivo de esta metodología es lograr previsibilidad, certeza y rapidez en la recomposición salarial de los trabajadores del Estado provincial.



En ese marco, el gobernador Rogelio Frigerio anunció que los haberes de enero tendrán un incremento del 18 por ciento, tomando como base de cálculo diciembre, y una suma fija de 25.000 pesos, no remunerativa, para afrontar la canasta escolar de cara al inicio de clases.



“El anuncio que hoy se puso en la mesa es producto de muchos días de trabajo”, expresó al finalizar el encuentro el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Destacó el diálogo permanente con los sindicatos, y los intendentes de todas las fuerzas políticas para aunar el criterio.



Troncoso explicó que “antes había un criterio de actualización salarial por cláusula gatillo e inflación”, sin embargo, “en este contexto de imprevisibilidad nacional, es muy difícil llevar adelante ese tipo de negociación porque es probable que nos conduzca comprometernos a lo que no podemos dar y, por lo tanto, a incumplimientos”.



En cambio, a partir de ahora “para componer el salario, y no quedemos descalzados, en relación a la palabra y a las finanzas, la actualización será también por gatillo pero atado al incremento de la recaudación y los ingresos del Estado provincial”, precisó.



“El gobernador entendió que el criterio más previsible, certero, exacto y justo”, remarcó Troncoso, y agregó: “permite cuidar el valor de la palabra empeñada y también en un contexto de fragilidad económica, nos permite cuidar las cuentas públicas”.



Sobre el incremento anunciado



Troncoso precisó también que “el incremento para el salario del mes de enero es un 18 por ciento, que es el crecimiento que tuvieron la recaudación y los ingresos públicos provinciales”.



“La otra novedad es que el incremento es sobre los salarios de diciembre”, agregó el ministro, y recordó que “el salario que se tomaba para tener en cuenta los aumentos hasta el mes pasado era el de junio”. “Entendemos que eso es injusto porque quedó desactualizado, con lo cual decidimos moverlo y actualizarlo por una situación de estricta justicia al salario de diciembre”, enfatizó.



También, “teniendo en cuenta que a fin del mes que viene comienzan las clases, habrá un bono no remunerativo fijo extraordinario de 25.000 pesos por canasta escolar”, concluyó.



“Estamos de acuerdo”



El secretario General de Agmer, Marcelo Pagani puso “en valor que es la segunda vez, en menos de 50 días, que asumió que el gobernador Frigerio se encuentra con los trabajadores en una mesa de diálogo sincero, franco y donde cada uno puede expresar sus puntos de vista”.



“En relación al anuncio salarial valoro que la base de cálculo de nuestro salario va a estar en el mes de diciembre, o sea, respecto al último mes que hemos percibido. Eso es muy bueno. Respecto al porcentaje para todos, también es una cuestión que se valora”, continuó Pagani.



Sobre el bono de 25.000 pesos, aclaró que “se da en un contexto excepcional, producto de una inflación desbordada y una devaluación”. “En este escenario, más allá de que históricamente nuestro sindicato no ha compartido estos criterios, entendemos que será bien recibido por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras”, indicó.



En el mismo sentido, el titular de ATE Regional Entre Ríos, Oscar Muntes, valoró que "el gobernador ha tenido la deferencia de reunirse con los trabajadores”, y sostuvo que "estamos de acuerdo en la forma y en cómo lo está expresando”.



Asimismo, subrayó la importancia de que “en un momento tan duro de crisis, el mismo gobernador de la provincia hace el esfuerzo de estar con nosotros, trabajar en conjunto y ponerse a disposición”, y remarcó “la apertura democrática, plantear proyecciones que nosotros queremos y necesitamos para las y los trabajadores del Estado”.



Por último, el titular de UPCN, José Allende, contó que "nos vamos con una muy buena impresión”; puso de relieve la “coincidencia” en torno a “la opinión y la política que va a tener el gobierno para con sus trabajadores”, y en especial que se haya tomado como base de cálculo del incremento salarial el mes de diciembre.



"Nos parece importante que se recalcó la capacitación, la carrera administrativa y que, si por algún hecho se produce ahorro, volcarlo en la misma masa salarial para ir logrando un trabajador del Estado mucho más eficiente y con sueldo acorde a su tarea", puntualizó. Allende.