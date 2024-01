El gobernador presenció la primera noche del carnaval de Gualeguaychú

El gobernador Rogelio Frigerio dijo presente en la ciudad de Gualeguaychú para inaugurar el carnaval, que se extenderá durante los fines de semana de enero y concluye el 24 de febrero.



Luego de visitar las instalaciones de la comparsa Kamarr, del Club Sirio Libanes, Frigerio tomó contacto con la prensa, e indicó: "Quiero invitar a todos los argentinos a formar parte de esta fiesta, quiero invitar a todos los turistas que visitan la Argentina a pasar por acá, a disfrutar del carnaval del país". Y agregó: “Esta es una de las fiestas populares más importantes que tenemos, la que hemos visto crecer y transformarse en una industria que genera trabajo genuino y de calidad durante todo el año”.



Consideró que “debemos promoverlo y apoyarlo desde el Estado provincial”, porque además “es parte de nuestra cultura, de lo que somos los entrerrianos”.



Por su parte, Davico agradeció la presencia de Frigerio y el trabajo realizado por la presidente de la Comisión de Carnaval, Victoria Giménez. Indicó que: “Todo lo que se hizo para mejorar la accesibilidad no fue fácil, porque no teníamos recursos, no teníamos sistema para poder comprar e igual así hicimos mucho”.



“Durante todas las semanas de carnaval seguiremos mejorando la infraestructura y también seguiremos trabajando en conjunto con el gobernador y gestionando en Nación, para que el corsódromo esté a la altura del espectáculo que ofrece”, dijo para finalizar.