Caputo anunció suba del dólar, reducción de subsidios a la energía y al transporte y la paralización de la obra pública

Según indicó el funcionario, las medidas se toman para “neutralizar la crisis” y evitar que, debido a la expansión monetaria para financiar el déficit público vía emisión como hizo el gobierno anterior, la inflación llegue al 15 mil % anual como vaticinó el Presidente. Caputo le puso un dato concreto a esta posible disparada de precios: “Una leche que vale 400 pesos salte a 60 mil en el lapso de un año”.



El titular de la cartera de Economía detalló que el valor del dólar oficial se “sincerará” y alcanzará los $ 800. Esto que implica una devaluación del 100% con respecto al precio de referencia de hoy.



Además, adelantó que los subsidios a la energía (electricidad y gas) y al transporte serán “reducidos”, aunque no aclaró en qué magnitud. En este punto en particular, indicó que se trata de una medida que busca evitar discriminación hacia las provincias dado que casi la totalidad de los aportes estatales nacionales se volcaban en el AMBA (Área metropolitana de Buenos Aires).



Por otro lado, y en cumplimiento de una de las promesas de campaña de Milei, indicó que se suspenderá la obra pública que haya sido licitada y no iniciada y que no se licitarán más. “Las obras de infraestructura serán realizadas por el sector privado, porque la Argentina no tiene ni plata ni financiamiento”, consignó.



En otro orden, puntualizó que se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias.



En lo que respecta al ordenamiento del Estado, confirmó que no se cancelarán las contrataciones de personal con menos de un año de nombramiento, que se suspende la pauta oficial nacional por un año y que se reducirán los Ministerios (de 18 a 9) y las secretarías de Estado (de 106 a 54) generando una disminución del orden del 50% en los gastos de personal jerárquico de la administración pública.



Para compensar estas decisiones, Caputo destacó que se mantendrá el programa “Potenciar Trabajo” en sus niveles del 2023 y a fortalecer las políticas sociales que son de asistencia directa a las personas, como la AUH. Con respecto a esta última, subrayó que tendrá un incremento del 100% en su valor y que las tarjetas alimentar también tendrán una recomposición del orden del 50%.



La suba del dólar oficial traerá aparejada un incremento en las retenciones a las exportaciones y un incremento del impuesto PAIS mientras dure la emergencia, aclaró. Cuando culmine el estado de excepción, se avanzará en la eliminación de los derechos de exportación.



En el otro rubro del comercio exterior, las importaciones, anunció una apertura y la eliminación de los permisos (SIRA), que serán reemplazados por un sistema estadístico. “El que quiera importar, podrá importar libremente”, aseveró. (APFDigital)