*Bordet: “El pago de sueldo y aguinaldo está garantizado, además de un fondo de reserva de 47 millones de dólares”

Bordet participó este martes del acto realizado por la Junta Electoral Nacional distrito Entre Ríos en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Allí se le otorgó el diploma que lo proclama Diputado Nacional, tras haber sido electo el 22 de octubre. Luego se sumó al encuentro que los mandatarios justicialistas tuvieron en la Caba. En ese marco, resaltó que "el pago de sueldo y aguinaldo está garantizado, además de un fondo de reserva de 47 millones de dólares. Después, hay que trabajar", y enfatizó: “uno tiene que hacerse cargo de las cosas, hay que asumirlas. Nunca es fácil, se gobierna todos los días, hay que enfrentar los problemas y resolverlos. Ojalá pueda hacerlo el gobernador que viene y que Entre Ríos se encamine como lo hemos hecho estos ocho años, con tranquilidad, siempre viendo de qué manera integrábamos a todas las fuerzas políticas”. El mandatario provincial respondió de esa manera los dichos de su sucesor, Rogelio Frigerio, en torno a las responsabilidades que le tocará asumir a partir del 10 de diciembre. También destacó que es “un hecho histórico” que una gestión en la provincia le deje a la siguiente una reserva de 47 millones de dólares; y adelantó que está dispuesto a “trabajar codo a codo”, con el mandatario entrante para reclamar que Entre Ríos sea compensada por la pérdida de recursos coparticipables que produjeron las modificaciones en ganancias y la devolución del IVA. También se refirió al paro establecido por la dirigencia gremial docente, y recordó que "sostuve las paritarias, con una relación de diálogo y de respeto, no exenta de tensiones, porque siempre cuando se negocian salarios hay tensiones que son normales, pero siempre buscando acuerdos". En esa línea, "me comprometí con todos los trabajadores y jubilados de la provincia a que los salarios durante mi gestión le ganen a la inflación. Cumplimos el año pasado y este también, porque con el último aumento que otorgamos, el 8,3, quedamos dos puntos y medio arriba de la inflación. Ahora se conocerá el próximo índice el 13 de diciembre y le tocará al gobierno entrante negociar salarios. Siempre nos hemos manejado en el marco del diálogo, la tolerancia, y el respeto, y cuando hubo medidas de fuerza entendimos que había que volver a negociar. En todos los casos alcanzamos soluciones que fueron satisfactorias para todas las partes", señaló. Bordet aclaró que “el pago de aguinaldo en Entre Ríos, sueldos y el 80 por ciento del primer vencimiento 2024 de capital e intereses del bono internacional, está todo garantizado. También adelantó que está dispuesto a trabajar con el gobernador entrante para reclamar los recursos coparticipables de la provincia. En relación a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y la devolución del IVA, Bordet resaltó que "se produce un gran desfase en las arcas de todas las provincias, a lo que Entre Ríos no es la excepción”. “Esto también me preocupa mucho y estoy dispuesto a trabajar con el gobernador entrante codo a codo para defender que se restituyan los derechos coparticipables a la provincia", adelantó. "Hay que mirar para adelante. Yo siempre lo he hecho y siempre me hice cargo de los problemas. Cuando me tocaron, los afronté y los resolví”. Asimismo, recordó que "no me tocaron épocas fáciles, me tocaron momentos muy difíciles". "Hoy Entre Ríos es una provincia ordenada y ojalá el gobernador entrante pueda desarrollar todo su proyecto de gobierno. De mi parte, Entre Ríos va a contar con un diputado para defender los intereses de nuestra provincia", aclaró. También valoró que “de esa manera lo hice estos ocho años como gobernador: trabajando en momentos complicados, otros no tan complicados, con altibajos. Porque siempre es así la gestión. Pero llegamos a culminar el mandato con una provincia ordenada en absolutamente todo sentido: en lo fiscal, donde vamos a dejar previsto el pago de aguinaldos y de sueldos para la gestión que viene; y el 80 por ciento del primer vencimiento de la deuda que opera en febrero”. Además subrayó “un hecho inédito”, en referencia a que “es la primera vez que, en un traspaso de mando, se deja un fondo de ahorro, en este caso 47 millones de dólares para el gobernador que viene. Así como también ese orden se expresa en haber inaugurado 400 obras públicas en los últimos cuatro años, a lo que se suman otras 200 que están ejecución y con sus respectivas partidas presupuestarias”. En esa línea ubicó también “el diálogo con todos los sectores, desde las organizaciones gremiales hasta los productores; los industriales, las pymes, con exportadores y con las economías regionales. Y mucho diálogo y acuerdo con los intendentes de todas las fuerzas políticas en la provincia". En referencia a la deuda en moneda extranjera, Bordet afirmó que “yo comencé a pagarla, pagamos 50 millones de dólares este año”, y agregó: “Uno tiene que hacerse cargo de las cosas, hay que asumirlas".

COMPARTIR: